Aceștia se declară uimiți de modul în care au ajuns să arate plămânii ei după infectarea cu COVID-19.

Mai mult decât atât, medicii au publicat două radiografii, făcute la 3 zile distanță, în care se poate observa cu ușurință zonele albe care se extind, în ciuda tratamentului primit la spital.

Coronavirus. Fata de 33 de ani a ajuns de urgență la spitalul din Lanzhou, China, cu o temperatură de 38.8 și având probleme de respirație. Aceasta a avut, timp de cinci zile, tuse seacă.

Coronavirus. Este incredibil cât de rapid a acționat virusul în plămânii unei tinere infectate

Este de precizat că tânăra lucrează la Wuhan, locul de unde a pornit pandemia.

Medicii și-au dat seama ca a fost infectată cu coronavirus după ce au remarcat numărul extrem de scăzut de celule albe din sânge. Acest lucru înseamnă că avea o infecție în corp.

Coronavirus. Radiografiile efectuate la spital au scos la iveală faptul că boala avansase și îi acapara plămânii.

Imaginile cu plămânii infectați ai tinerei au fost prezentate de un grup de cercetători de la The First Hospital of Lanzhou University, în revista Radiology.