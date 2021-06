Coșmarul din familia Clejanilor nu se mai termină! Margherita, trimisă oficial în judecată pentru producerea unui accident sub influența substanțelor psihoactive! Câți ani de închisoare riscă interpreta? EXCLUSIV

Margherita de la Clejani, acuzată de fapte grave 23:22, iun 28, 2021 Autor: Radu Constantin

In articol:

Parcă nu se mai termină problemele în familia Clejanilor. După ce Ioniță s-a văzut nevoit să meargă la poliție pentru a-l împiedica pe Fulgy să-și mai facă singur rău, acum a venit rândul Margheritei să înfrunte acuzații grave, într-un proces penal.

Margherita, pericol public

Margherita de la Clejani a fost trimisă în urmă cu câteva zile în judecată pentru ”conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”. Dosarul a fost înregistrat săptămâna trecută la Judecătoria Sectorului 4 iar primul termen nu a fost încă stabilit. Margherita a fost încadrată de procurori la articolul 336 alin 2 Cod Penal, care prevede o pedeapsă între 1 și 5 ani de închisoare sau o amendă pentru persoanele care urcă la volan sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive. În cazul Margheritei, circumstanțele pot fi considerate agravante, pentru că aceasta a produs și un accident auto sub influența respectivelor substanțe.

Margherita de la Clejani, la volanul mașinii cu care a produs accidentul

Citeste si: Incredibil ce decizie a luat Ioniță de la Clejani după scandalul cu Fulgy. Nimeni nu se aștepta la asta: "Nu toată lumea care te pupă..."

Citeste si: Cornelia si Lupu Rednic au menționat motivul pentru care nu au copii- bzi.ro

Accidentul produs de Margherita de la Clejani a avut loc în luna mai a anului trecut, în jurul orei 6 dimineața. Tânăra se deplasa pe bulevardul Gheorghe Șincai dinspre bulevardul Dimitrie Catemir când a pierdut controlul volanului și a intrat în coliziune cu un autovehicul parcat regulamentar pe prima bandă de circulație. Polițiștii care au fost sesizați la numărul de urgență 112 au testat-o în primă fază pe autoarea accidentului cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

Totuși, comportamentul bizar al fetei i-a determinat pe oamenii legii s-o testeze și cu aparatul DrugTest , rezultatul fiind pozitiv. Ea a fost condusă la INML, unde i s-au recoltat probe biologice, care au confirmat prezența în organism a unor substanțe interzise.

Citeste si: Margherita de la Clejani, ținută de senzație la sală! Cum a venit îmbrăcată fiica Clejanilor la antrenamente?

Margherita le-a spus părinților că a luat niște medicamente din farmacie

Margherita de la Clejani este inculpată într-un proces penal

Margherita se afla la momentul respectiv la volanul unui autoturism marga Range Rover Evoque pe care părinții i-l cumpăraseră în 2015, cu 45.000 de euro. Ea a declarat în primă fază că a produs accidentul pentru că se dădea cu ruj și nu a observat autoturismul parcat. Ulterior, ea a admis că a consumat anumite substanțe, despre care a spus că le-a procurat din farmacie. Și atunci, Clejanii au acuzat reprezentanții presei că amplifică prea mult scandalul și că din cauza lor, copiii lor trec printr-o stare de anxietate.