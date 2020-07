In articol:

Margherita din Clejani șochează din nou! Schimbări majore în viața ei. Înainte de apariția epidemiei de coronavirus în România, artista și-a investit toți banii în propiul atelier de design vestimentar, Marcle, și a intrat în studioul de înregistrări, determinată să își consolideze imaginea ca artist solo. A urmat o serie de evenimente care au zdruncinat-o psihic și moral, însă Margherita a găsit forța necesară pentru a merge mai departe cu proiectele ei și a filmat un videoclip cu o producție impresionantă.

“Elicopter” este prima piesa trap pe care o interpretează Margherita și prima care beneficiază de un videoclip a cărui producție a costat peste 15.000 de euro. Conceptul clipului o plasează pe artistă în zona suprarealistă, cu accente arhetipale, punând accent pe renaștere, metamorfozare și conștiință superioară. De aceea, elicopterul nu apare vizual în videoclip ca mijloc fizic de a ajunge unde îți dorești, ci este prezentat ca un mijloc abstract, metaforic, care accentuează dorința de a te desprinde de normal și de a ridica miza la un nivel superior.

"Elicopter este despre origini, despre transformare, despre redescoperirea de sine și despre atingerea potențialului. Cred cu tărie că dacă îți dorești ceva cu ardoare, universul te ajută. Este o piesă comercială, însă am vrut să transmit aceste idei prin imagini. Am evoluat mult artistic și îmi doresc mai mult, îmi doresc să arăt că pot mai mult și să dăruiesc mai mult publicului. Am vrut să transmit ideea de evoluție, de putere a mindset-ului, de metamorfoză și de interconectivitate a universului. Și am și avut o echipă extraordinară care m-a ajutat să transform aceste idei în imagini" spune Margherita.

Probleme în timpul filmărilor pentru noua piesă a Margheritei

Departe de tradițiile din Clejani, în noul videoclip Margherita plutește pe apă, amintind de zeități antice și mituri populare. Pentru a realiza acest concept a fost nevoie de construcția unei scene sub apă, cu o platformă intermediară la 30 de cm sub apă, pe care s-au montat șine speciale pentru filmare de 360 grade, și cu o a doua plaformă la 2 cm sub apă, pe care să urce artista. Doar realizarea construcției scenei modulare în mijlocul unui lac a durat 5 zile, iar filmările s-au întins pe parcursul a peste 15 ore și nu au fost lipsite de peripeții. 3 persoane din echipa de producție au reușit “să facă o baie” fără voie în lac, însă Margherita a scăpat nevătămată.

Nici ținutele, machiajul și coafurile nu au fost mai prejos. Pentru videoclipul piesei "Elicopter", Margherita a avut nevoie de coafuri futuriste speciale, cu construcții geometrice. Toate ținutele vestimentare au fost realizate după schițele artistei chiar în atelierul ei, Marcle, cu scopul de a pune în valoare conceptul artistic al videoclipului. Tot în atelier au fost realizate și o parte din filmări, pentru asta fiind nevoie de alte amenajări tehnice speciale. Imaginile o prezintă pe Margherita consumând design vestimentar, ilustrat metaforic prin accesorii de aur într-o cutie de mâncare asiatică.