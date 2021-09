Cosmin Natanticu și soția sa, Eliza, la Asia Express 2021: "Începem aventura vieții noastre împreună!"

osmin Natnticu și soția sa, Eliza, participă în sezonul 4 [Sursa foto: Instagram] 14:52, sep 17, 2021 Autor: Ioana Stan

Asia Expres s2021 sezon 4 a adunat mai multe perechi de vedete care vor pleca în aventura vieții lor, printre care și Cosmin Natanticu și soția sa, Eliza.

Începe Asia Express 2021. Cosmin Natanticu și soția sa, Eliza, participă în sezonul 4

Cosmin Și soția sa Eliza, la Asia Expres[Sursa foto: Facebook]

Pentru familia Natanticu, Asia Express înseamnă “aventura vieții, depășirea limitelor, ieșirea din zona de confort și din ţară:))) pentru că nu am mai călătorit de când a început pandemia. Ne va pune la încercare răbdarea și anduranta. Ne-am propus să trăim pas cu pas această experienţă unică în stilul caracteristic Natanticilor, adică cu umor”, au povestit soții Natanticu pentru a1.ro

Cosmin Natanticu și Eliza Georgescu s-au căsătorit în 2018, iar nașii lor sunt Mihai Bobonete și soția sa. Eliza, soția lui Cosmin Natanticu a participat la X Factor în 2016 și pe scenă a povestit cum a fost cerută în căsătorie de actor.

"Viitorul meu soţ a avut o propunere extrem de năstrușnică. M-a cerut de soţie pe o plajă, în Grecia. Şi-a propus să mă enerveze foarte tare. Şi cererea a venit în momentul în care eram maxim de nervoasă şi, în prima fază, am refuzat, după care, ce să fac?!, a trebut să îl iau", a povestit Eliza la X Factor.

Lista concurenților de la Asia Express 2021, sezon 4

Nouă perechi dornice de aventură și noi experiențe vor pleca pe Drumul Împăraților, la Asia Express. Concurenții care se luptă pentru marele premiu sunt: Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Lidia Bluble și sora ei, Estera, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francy, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug.

Modificări în sezonul 4 Asia Express 2021

Acest sezon va suferi câteva modificări impuse de pandemia COVID 19. Drumul Împăraților va porni din Turcia, apoi în Giorgia, Azerbaidjan și ulterior în destinații surpriză pentru concurenți, dar și pentru telespectatori.

Irina Fodor, cea care va prezenta Asia Express în locul Ginei Pistol, a scris pe blog despre pregătirile dinainte de plecarea pentru filmările emisiunii Asia Express.

"Am asistat la un instructaj despre siguranța noastră în acest proiect, despre cum e bine să ne comportăm în țări cu o cultură diferită de a noastră, am schimbat sfaturi despre ce ar trebui să ne luăm în bagaje, am schimbat impresii despre felul în care am organizat familiile să se descurce în lipsa noastră și ne-am împărtășit unii altora temerile și gândurile în legătură cu plecarea asta.(...) Țineți-ne pumnii, anul ăsta concursul se va desfășura într-un context unic, iar provocările vor fi cu atât mai mari și concurenții au nevoie de toate gândurile bune și de toată energia frumoasă din partea voastră.", a scris Irina Fodor pe blogul său.