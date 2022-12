Cosmin Seleși, biografie: Unde s-a născut, carieră, soţie, copii

In articol:

Biografie Cosmin Seleși

Cosmin Seleşi s-a născut pe 30 iunie 1977, la Şimleu Silvanei. Îndrăgitul prezentator TV este absolvent al Universităţii Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică IL Caragiale, din Bucureşti.

Cosmin Seleşi este căsătorit cu Irina Seleși de peste 12 ani şi au împreună doi copii, o fetiţă şi un băieţel. Actorul petrece foarte mult timp cu familia, atunci când nu este pe platoul de filmare.

Irina are 34 de ani și este make-up artist. Aceasta a făcut parte din echipa de make-up a emisiunii „Te cunosc de undeva”. A realizat cele mai spectaculoase transformări pentru concurenți.

De-a lungul timpului, Cosmin Seleşi a prezentat mai multe emisiuni TV, dintre care „Splash! Vedete la Apă”, „Familiada” şi „Te cunosc de undeva”, împreună cu Alina Puşcaş.

Biografie Cosmin Seleși. Vezi ce părere are despre noul său proiect din televiziune [Sursa foto: Instagram]

În ce filme a jucat actorul Cosmin Seleși

În ultima vreme, Cosmin Seleși și-a dedicat viața meseriei de prezentator TV, dar are și un palmares promițător de filme în care a jucat cu pasiune și a fost foarte apreciat de fani.

Mai jos, găsiți o listă cu filmele în care a apărut actorul:

Zăpada mieilor,

În familie (serial Prima TV),

6 gloanțe (2012),

Ursul,

Polițist adjectiv,

Schimb valutar,

Om sărac, om bogat,

La Bloc (Bobby Tănase),

București-Wien, ora 8:15,

Terminus Paradis,

Pup-o mă! (2018),

Zăpadă, ceai și Dragoste (2020)

Cosmin Seleși este unul dintre actorii nomianalizaţi la Gala Premiilor Gopo, în 2009, pentru că l-a interpretat pe Emil, în producţia românească „Schimb valutar”.

Citește și: Ce a detestat Jenna Ortega, din serialul Wednesday, la România: „Nu m-am așteptat niciodată să filmez acolo!” Părerea actorilor despre țara noastră

Cosmin Seleși, într-un nou proiect TV

După nouă ani petrecuți pe scena „Te cunosc de undeva”, Cosmin Seleși face un pas important pentru cariera sa. Acesta va prezenta emisiunea „Batem palma!”, difuzată de un alt post de televiziune.

La scurt timp dupa aflarea veștii, Cosmin a ținut să precizeze că era timpul pentru o schimbare: „ Eu vreau să merg mai departe, nu vreau să mă opresc aici. Am văzut, am făcut, cred că am făcut performanță, din punctul meu de vedere sunt convins, e un show care a livrat foarte bine. Cred ca mi-am făcut treaba acolo și cred că am spus tot. Nu mai există nicio provocare pentru mine ”, a povestit Cosmin Seleși.

Legat de noul proiect, actorul s-a arătat foarte încântat: „ e foarte mișto ce se întâmplă. Îmi e tare drag. Cred că mulți ani de acum înainte voi lucra în acest proiect. M-am dăruit total. E ceva nou. Mie îmi plac provocările ”, a spus Cosmin Seleși, la „Vorbește lumea”.

„Ce-mi place e că fiecare episod are un vibe diferit. E în funcție de omul care joacă. Am râs, am plâns. Jur, am plâns!”, a mai spus actorul.

