„Wednesday” este primul serial marca Netflix care se filmează în România. Iată cu ce impresii a rămas Tim Burton, regizorul producției „Wednesday”, despre țara noastră!

Ce spune Tim Burton, regizorul serialului Wednesday, despre România

Regizorul Tim Burton a povestit cu ce impresii a rămas după câteva luni de ședere în România pentru filmările serialului Wednesday. Burton a mărturisit că locurile pe care a avut șansa să le vadă în România sunt de-a dreptul uimitoare.

„Am filmat în studiouri lângă București, dar și la Sinaia în gară, și prin pădurile din apropierea capitalei. Bucureștiul e un oraș care are multe lucruri de oferit, am folosit locații frumoase, Casa Scriitorilor care e un loc foarte special, există acolo un amestec foarte interesant de lucruri și locuri ”, a spus Tim Burton, regizorul serialul Wednesday, despre România, potrivit urban.ro.

Ce spune Tim Burton, regizorul serialului Wednesday, despre România [Sursa foto: Facebook]

Ce actori români au jucat în serialul „Wednesday”

Printre actorii care au jucat în serialul Wednesday se numără și români.

George Burcea a jucat rolul majordomului Lurch, iar cel care interpretează rolul mâinii ce o scoate din toate încurcăturile pe Wednesday Addams este Victor Dorobanțu.

„Victor a fost distribuit ca actor, nu e doar o mâna pentru mine. El e personaj complet. Am făcut audiţii ca pentru oricare actor din poveste, i-am pus pe toți să vorbească prin mâinile lor. Iar el are o structură şi o expresivitate şi o emoție a mâinii, o tipologie pe care o simţi când o vezi chiar dacă nu o descrii în detaliu în cuvinte. E foarte expresiv, are o foarte bună mobilitate şi coordonare a mâinii şi a înțeles foarte bine ce înseamnă să faci actorie prin mâna ta. A fost minunat că l-am găsit exact aşa cum îmi imaginam că trebuie să fie The Thing şi că era acolo lângă noi, în România”, spune Burton despre personajul care o însoţeşte pe Wednesday în toate episoadele.

Ce spune Tim Burton, regizorul serialului Wednesday, despre România [Sursa foto: Facebook]

Ce părere are Jenna Ortega despre România

Jenna Ortega este actrița care o interpretează pe Wednesday Addams, personajul care a captivat întreg publicul serialului „Wednesday”. Celebra actriță a mărturisit că a fost profund impresionată de oamenii pe care i-a întâlnit în România, dar și de peisajele din țara noastră.

„Am întâlnit unii dintre oamenii mei favoriți de pe planeta asta acolo. Cred că oamenii de acolo sunt minunați și e foarte frumos și locul unde se află școala noastră (n.r. Academia Nevermore) e cool fiindcă am filmat la castele adevărate și unul din locurile în care am fost a fost Sinaia și totul părea făcut în Photoshop. Nici măcar nu îmi venea să cred și s-a potrivit foarte foarte bine cu estetica serialului așa că a fost foarte potrivit”, a declarat Jenna Ortega, conform hotnews.ro.

Actrița principală din „Wednesday” a mărturisit că nu a rămas doar cu impresii bune despre țara noastră, ci au existat și mici impedimente pe care le-a întâmpinat pe parcursul șederii în România. Unul dintre aspectele care au deranjat-o pe Jenna Ortega au fost temperaturile scăzute de pe meleagurile noastre.

„Eu sunt o fată din sudul Californiei așa că imediat ce temperatura ajunge la 23°C mie mi-e frig, așa că cred că filmatul în timpul iernii purtând anumite vestmentații. Îmi amintesc că a fost o zi în care Wednesday are o viziune afară. În ziua aceea ningea, în scenă ploua deci am avut un aparat de ploaie și ea are o viziune și e atât de puternică încât o cam face să își piardă conștiința și ea zace pe podea iar eu port straturi peste straturi peste straturi de haine.”, a mai spus Jenna Ortega.

Ce spune Tim Burton, regizorul serialului Wednesday, despre România [Sursa foto: Facebook]

