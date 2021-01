Costi Ioniță, prima apariție după ce a fost eliminat de la Survivor România 2021: „E o experiență dură, nu e pentru oricine”

In articol:

Survivor România 2021 este o competiție pentru supraviețuire, iar concurenții sunt supuși unor provocări foarte dificile. Costi Ioniță este ultimul eliminat din competiție. El a părăsit echipa Faimoșilor fără urmă de regret și este mulțumit de parcursul său în emisiune.

Celebrul producător muzical a apărut pentru prima dată la o emisiune televizată, după eliminare. Costi Ioniță a vorbit la Teo Show, aflat în Republica Dominicană, despre experiența de la Survivor România 2021. Artistul susține că mâncarea nu a fost un impediment pentru el, însă este o competiție foarte dură.

„Ideea e în felul următor. E o experiență dură, nu e pentru oricine. Când stai cu mâncare aproape deloc, am ajuns să mâncăm dacă găseam o banană în pădure, o mâncam cu coajă. La modul ăsta se simte experiența. Dar nu este doar rău până la urmă. De aici poți să evoluezi foarte bine. La Exatlon le mai dădeau ceva de mâncare, la Survivor trebuia să îți cauți singur. Ceilalți puteau să prindă câte un pește, dar eu nu mă ating de așa ceva. Dacă ar fi să fiu pus să dorm oriunde, nu mă mai sperie nimic. Sau nu mai avem mâncare 2-3 zile, e ok, sunt relaxat. Îți dă o oarecare încredere în tine. Dacă treci prin această experiență, crede-mă că ești tare. M-am dus să văd cum e. Nu doar că sunt într-o lume a mea, eu doar observam. Doar am încercat să mă detașez, să înțeleagă că sunt la SURVIVOR pentru o chestie. A fost o experiență dură, dar frumos, pe care o recomand celor care sunt slabi de înger și vor să își depășească limitele”,a declarat Costi Ioniță, la Teo Show.

Costi Ioniță, despre experiența Survivor România: „Nu e pentru oricine”[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Faimosul creator de modă Givenchy a murit la vârsta de 91 de ani - libertatea.ro

Citeste si: Un travestit a ţepuit bărbaţii pe bandă rulantă. „Am cunoscut-o pe Delia pe Facebook, ea m-a abordat…” - bzi.ro

Ce spun apropiații lui Costi Ioniță despre plecarea sa de la Survivor România: „În viața de zi cu zi e un prinț”

Claudia Pavel, Minodora

și Emily Burghelea au venit în platoul Teo Show pentru a vorbi despre parcursul lui Costi Ioniță la Survivor România. Claudia Pavel, fostă concurentă la Exatlon, a mărturisit că l-a sfătuit să nu plece în Republica Dominicană, însă îl admiră pentru curajul său.

„A avut un curaj extraordinar să meargă la Survivor. Când mi-a cerut sfatul, eu l-am sfătuit să nu meargă. Știam că vor fi condiții mult mai grele decat la Exatlon, iar Costi în viața de zi cu zi e un prinț, face muzică, stă în studio. Eram convinsă că va fi ok din punctul de vedere al mâncării. M-a surprins pe traseu. Știu ca e foarte ambițios. La jocurile astea e important să fii puternic, dar e mai important să fii ambițios și inteligent”, a mărturisit Claudia Pavel.

Citeste si:Faimoasele de la Survivor, uimite de Costi Ioniță! Artistul meditează complet gol, de față cu colegele: "Cum să te pui în cap, dezbrăcat, să-ți atârne toate chestiile invers..."

Minodora susține că plecarea lui Costi Ioniță de la Faimoși este o pierdere pentru echipă. Cântăreața a mărturisit că nu ar putea niciodată să participe la o asemenea emisiune. „Echipa Faimoșilor a pierdut un echilibru. Eu aș refuza din start. Nu sunt sportivă, nu știu să inot, îmi e frică de apă. Asta cu înotatul e groaznică. Cred ca aș leșina pe acolo. Decât să mă fac de cacao, mai bine stau acasa liniștită”,a povestit Minodora.

Pe de altă parte, Emily Burghelea a mărturisit că era în Republica Dominicană, asta dacă nu era însărcinată. Fosta asistentă tv a primit oferta de a pleca la Survivor România 2021, însă a fost nevoită să refuze.„Niciodată oportunitățile de genul nu vin degeaba în viața unui om. Dumnezeu știe de ce ți le scoate în cale. Sunt absolut sigură că a evoluat cu această experiență traumatizantă. Eu sunt inconștientă pentru că aș accepta orice, la orice oră. Nu pot să mă abțin. Dacă nu eram însărcinată, acolo eram și eu cu Costi și cu gașca”, a mărturisit Emily Burghelea.