Costin Gheorghe se află de duminică noaptea într-o autoizolare, după ce s-a întors din Spania, acolo unde onora un contract extrem de important pentru o companie de băuturi. Faimosul de la Exatlon a luat această decizie voluntar, deși nu avea niciun simptom, pentru a respecta toate regulile statului român și a-și proteja familia și prietenii.

ZIUA A-5-a

”Să încep cu ''Încă o zi la izolare? '' Da este cel mai comod. Nu fac nimic deosebit de dimineață. Mi-o petrec liniștit în bucătărie unde îmi pregătesc micul dejun și apoi parcă aș bea o cafea. Se anunță încă o zi frumoasă într-un oraș pustiit de teamă, de precauție sau chiar de obsesia unei îmbolnăviri întâmplătoare. Pornesc teevizorul, dar nu stau cu ochii pironiți pe ecran. Îl folosesc pe post de radio pentru a alunga liniștea. Aflu că vom fabrica în România o izoletă. Așa se întâmplă cuțitul este aproape de os. Mai cauți soluții și în casa ta nu doar cumperi și cumperi fără oprire. E gata cafeaua,o torn în cană și ies pe balcon ca să mai simt mirosul orașului. PArcă e mai curat aerul acum când aât de mulți oamnei lucrează de acasă. Îmi verific mesajele pe email și văd ceva ciudat-oferte prea tentante pentru a fi adevărate. Îmi e teamă să accesez link-ul indicat, așa că șterg imediat mesajul. Mai bine așa decât să mă trezesc cu vreun virus în telefon.

Am rugat o cunoștință să îmi recomande o carte și în numai două ore mi-a lăsat la ușă un cadou. Așa îi spune el pentru că, deși nu o marturisește, nu o să o mai vrea înapoi. E o carte despre care îmi spunea că înveselește cititorul. Plec din balcon, iau cartea de pe raftul pe care o lăsasem și mă așez pe canapea. Hai să vedem câtă bunădispoziție poate aduce. O răsfoiec mai întâi și la întâmplare citesc niște pasaje. Da.. pare amuzantă. E scrisă de autorul englez P.G.Woodehouse și pare a fi o comedie despre înalta societate britanică. O să spun mai multe după ce o voi termina.



”Mens sana in corpore sano” spune dictonul latin. Așa că spre amiază trec la proba sportivă. Mișcarea, după cum vă mai spuneam, este foarte importantă dacă stai închis în casă. În timp ce fac flotări îmi vin în cap imagini din diverse filme americane ăn care deținuții, în celulele lor mici făceau exact același lucru. Numai că se aflau închiși pentru că au încălcat legea eu pentru că nu vreau să încalc legea. Singurul meu judecător este cel de Sus. Și așa vreau să rămână.De aceea prevăzăto, m-am autoizolat nu am așteptat ca vreun politist sau vreun angajat al DSP să îmi impună obligația rămânerii la domiciliu pentru două săptămâni.

Mă uit în jur și văd că e cam dezordine. Trebuie să aranjez lucrurile prin să mai dau cu aspiratorul. Îmi place să fie curat în casă,una pe care am să v-o prezint și vouă, are trei camere, iar balcon reprezintă pentru mine acum o ieșire afară. Ce nu îmi place este că trebuie să fac eu totul. Sunt ca Robison Cruso, numai că insula mea este apartamentul. Și eu am speranță că voi fi salvat de lipsa vreunui simptom care să mă pună pe gânduri. Pentru personajul lui Daniel Defoe, izolarea a durat mai mult. Bun. Păi după ce m-am dat deștept mă pun pe treabă și aspiratorul începe să zumzăie uniform. Privesc mobila pe care văd un strat subțire de praf așa că după ce am "hrănit" mașina de înghițit murdăria de pe jos,curăț și mobila. Nu eram eu așa de harnic înainte, dar acum nu am de ales.

Mi se face poftă de clătite și cum nu se poate altfel le pregătesc cu nerăbdare. După ce sunt gata, pun gem pe foaia de clătită, sper că așa i se spune si savurez gustarea dulce. Ce ușor sunt de mulțumit în aceste condiții speciale în care mă aflu. Și dacă tot vorbim de dulciuri, gândul îmi zboară către fiica mea. O apelez pe skype și petrecem cîteva ore împreună. Așa mi se mai alină dorul de ea și mă binedispune sporovăiala ei copilărească. Spre seară, mă retrag în dormitor și pun mâna pe cartea recomandată de cunoștința mea. O să vă spun mâine dacă e atât de inetresantă pe cât mi s-a spus. Și așa a mai trecut o zi...Să le număr, să nu le număr...”