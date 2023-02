"Credeți că m-a luat dorul?" Imaginile publicate de Miruna, după ce s-a zvonit că soțul ei, Cosmin, și-ar fi făcut o nouă iubită înainte de oficializarea divorțului

In articol:

Miruna Gheorghe și Cosmin Munteanu s-au cunoscut în cel de-al șaselea sezon al show-ului matrimonial moderat de Simona Gherghe, iar la final au și câștigat competiția, după ce au decis să se căsătorească.

Din păcate, mariajul lor nu a durat mai mult de o lună. Cei doi tineri au anunțat imediat după ce au ieșit din emisiune că relația lor s-a sfârșit. Recent, Miruna a organizat o sesiune de întrebări pe Instagram, unde a ținut să răspundă curiozităților susținătorilor. A avut o reacție neașteptată, însă, în momentul în care unul dintre internauți a adus vorba despre Cosmin și despre zvonurile cum că acesta și-ar fi făcut o nouă iubita, înainte de oficializarea divorțului. Ba mai mult, a publicat și câteva imagini cu secvențe din cadrul show-ului, lăsând să se înțeleagă că îi este dor de perioada în care avea o relație.

Îi este dor Mirunei de momentele petrecute în emisiune?

Miruna este tot mai activă pe rețelele de socializare, după anunțul despărțirii de Cosmin. Deși nu au oficializat încă divorțul, cei doi au decis să rupă orice legătură și să meargă pe drumuri separate. Totuși, tânăra nu se ferește să răspundă atunci când este întrebată despre cel care îi este încă soț.

De curând, Miruna a avut o reacție surprinzătoare, în momentul în care unul dintre susținători a informat-o cu privire la speculațiile care au apărut în mediul online, cum că fostul ei partener ar avea deja o nouă iubită: "Păi cu cine e Cosmin?! Eu nu știam. Eu știu că e cu mine, că suntem căsătoriți. Nu suntem în campanie electorală, am auzit că are relație deja. În nenumărate rânduri, cum spune lumea pe Facebook, e clar că e singur. Oricum nu prea cred ce zice lumea pe aici. Dacă ar fi așa, foarte bine, toate lumea are dreptul la fericire. Cine suntem noi să ne opunem?!", a declarat Miruna, pe contul personal de Instagram.

În ciuda răspunsului oferit, cu privire la fostul ei partener, tânăra a publicat câteva imagini din emisiune, din perioada când ea și Cosmin erau într-o relație. În dreptul fotografiilor, Miruna a scris un mesaj care i-a luat prin surprindere pe susținători: "Credeți că m-a luat dorul de casă?", a scris Miruna, care le-a cerut părerea urmăritorilor din mediul online.

Mesajul postat de Miruna pe Instagram, în dreptul imaginilor cu ea, din emisiune [Sursa foto: Instagram]

Motivul pentru care Miruna și Cosmin au ajuns la divorț

La scurt timp după ce au anunțat că vor divorța, Miruna și Cosmin au făcut public și motivul despărțirii. Tânăra a povestit că nu a putut să treacă peste fosta relație și a realizat că încă are sentimente pentru fostul iubit, pe care l-a și contactat după ieșirea din competiție: "Acum, că am și ieșit din emisiune, pot să fiu cât se poate de asumată. Este vina mea, pot doar să jur că tot ce am trăit aici a fost real, nu pentru bani. Tot ce am crezut că simt aici am crezut că a fost o vindecare pentru mine. La scurtă perioadă, la 2 săptămâni am mers la munte, mă simțeam nefericită, ne-am mutat împreună în chirie, iar eu am simțit să mă întorc în trecut.

Să-l contactez pe Luță. Cosmin mi-a citit toate conversațiile pe Instagram. Ceea ce oricum e un caz penal, dar nu vreau să vorbesc despre asta. Ar fi fost ceva toxic, asta am simțit. Nu am vrut să lungesc această căsnicie pentru nimic.", a declarat Miruna în direct, în emisiunea moderată de Simona Gherghe.

Miruna și Cosmin [Sursa foto: Captură video]