Bărbatul în vârstă de 64 de ani s-a trezit miercuri noaptea, cu doi foști chiriași la el în casă.

Cei doi barbați l-au bătut pe proprietar cu sălbăticie și l-au omorât, victima având mai multe răni la cap.

Potrivit primelor informații date de anchetatori, crima a avut loc din cauza unor neînțelegeri legate de actele de chirie și de niște sume de bani la care nu s-au înțeles.

Potrivit vecinilor, prin imobilul bărbatului se plimbau tot felul de persoane, chiriașii care veneau, stăteau o săptămână apoi erau dați afară de bărbatul ucis, pentru a aduce alți oameni.

”Credeam că aţi venit să întrebaţi de o femeie pe care nu am mai văzut-o de trei ani de zile. Ultima dată am văzut-o fiind târâtă de el, ea cerea medicamente, el ţipa la ea. De atunci nu am mai văzut-o. Dar mirosea îngrozitor a afumat, câteva săptămâni a mirosit aşa. Bărbatul ăsta e Dincă doi. I se spune Colonelul. Sunt foarte mulţi chiriaşi pe aici, vreo 20 de inşi pe lună. Nu rezistă niciunul mai mult de o săptămână”, a declarat unul dintre vecini pentru Antena 3.

„În noaptea de 1 ianuarie, în jurul orei 23.50, prin apel 112 a fost sesizat că în locuinţa sa a fost găsit decedat un bărbat de 64 de ani, prezentând anumite leziuni în zona capului. Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Serviciul Omoruri din Poliţia Capitalei. Cadavrul a fost ridicat şi transportat la INML în vederea efectuării necropsiei. Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Serviciul Omoruri sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor”, informează Poliţia Capitalei.

Vecin bătut pentru că a încercat să-l salveze pe bărbat

Un vecin care a încercat să îi sară în ajutor bărbatului de 64 de ani a fost și el bătut de cei doi agresori. Bărbatul bătut a fost dus la audieri de anchetatorii de la secția "Omoruri".

Bărbații care au comis crima au fost identificați însă încă nu au fost prinși de către autorități. Au fost instalate filtre în toată țară.