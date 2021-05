Cristi Borcea, lăsat fără permis pentru 90 de zile! Fostul boss dinamovist a fost surprins de radar cu peste 100 km/h, prin București! Decizia e definitivă! EXCLUSIV

In articol:

Cristi Borcea nu va mai putea conduce o mașină în următoarele 3 luni, conform unei decizii luate cum câteva zile de Tribunalul București.

Cristi Borcea a vrut să știe dacă radarul care l-a filmat e omologat

Omul de afaceri chemase în instanță Poliția Rutieră, contestând un proces verbal de anul trecut, iar acum judecătorii au decis să respingă cererea omului de afaceri. Hotărârea este definitivă.

Cristi Borcea a fost surprins în urmă cu exact un an conducând cu viteză mare în București. Radarul a înregistrat în dreptul mașinii afaceristului viteza de 103 km/h, iar polițiștii i-au întocmit proces verbal și i-au aplicat o amendă de 1.305 lei, luând și măsura completemntară a suspendării permisului de a conduce pentru următoarele 90 de zile.

Borcea a dat în judecată poliția, solicitând în instanță dovezi legate de omologarea și buna funcționare a aparatului radar care l-a surprins gonind prin București.

De asemenea, el s-a plâns judecătorilor că filmarea pe baza căreia i-a fost suspendat permisul are mai puțin de 5 secunde și este realizată cu o cameră care se mișcă. În aceste condiții, a susținut Borcea, s-ar fi putut comite erori în înregistrarea vitezei reale cu care rula mașina în care se afla. De asemenea, el a invocat și că în filmare apar și alte mașini, care obturează imaginea. Poliția a răspuns punând la dispozițiea instanței toate documentele tehnice ale aparatului radar care l-au surprins pe Cristi Borcea.

Poate da examen din nou dacă vrea permisul mai repede

La sfârșitul anului trecut, Borcea a pierdut procesul pe fond cu Poliția, însă a făcut apel. În urmă cu câteva zile, el a pierdut și apelul, hotărârea fiind de aceast dată una definitivă.

Cristi Borcea are totuși posibilitatea de a-și recupera mai devreme permisul de conducere. După 30 de zile, el poate solicita să dea examen pentru redobândurea permisului. Examenul este gratuit, iar Borcea poate să-l dea de câte ori dorește. În caz contrar, omul de afaceri va trebui să apeleze la ajutorul unui șofer pentru deplasările cu mașina, în următoarele 90 de zile.

Mașini de sute de mii de euro vor rugini în garaj

Într-o astfel de situație, Borcea nu se va mai putea bucura de bijuteriile pe 4 roți pe care le deține în garaj. Mare fan al mărcii Audi, Borcea mai este posesor de BMW, Mercedes sau Maybach.

„Eu am avut extrem de multe maşini de la Audi, care rămân preferatele mele. Am avut şi BMW înainte, am şi Mercedes, dar cel mai bine mă simt în A8-ul meu. În Maybach mă ia cu ameţeală, pe cuvânt! Nu-mi place, nu mă simt foarte bine”, a povestit CRisti Borcea