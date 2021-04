Cristi Borcea nu a mai dormit de 11 ani! Afaceristul suferă de o formă rară de insomnie și e dependent de somnifere! Ce i-a declanșat trauma? Dezvăluiri în premieră

In articol:

Cristi Borcea nu mai doarme de 11 ani, decât sub influența somniferelor. Omul de afaceri suferă de o formă rară de insomnie, care îl împiedică să adoarmă noapea, atunci când se pune în pat.

Medicii nu înțeleg ce se întâmplă cu Cristi Borcea

Borcea suferă de o formă rară de insomnie acută. În mod normal, acest tip de tulburare a somnului este una care se manifestă pe termen scurt și trece de la sine în maxim o lună. Se spune că emoțiile sunt cele care provoacă această formă de insomnie, fie că este vorba de o supărare sau de entuziasm. Tulburarea dispare în mod obișnuit atunci când psihicul pacientului se adaptează la noua situație sau când sursa emoției dispare.

În cazul milionarului, boala se întinde deja pe 11 ani iar acesta nu a găsit până acum un remediu, cu toate că a încercat să-l găsească la clinicile din Europa și Statele Unite.

Inclusv Ion Țiriac a încercat să-l ajute, la un moment dat, recomandându-i un medic în Germania, însă nici acesta nu a reușit să-l pună pe Borcea pe picioare.

Borcea: ”Din cauza insomniilor, m-am apucat de citit în închisoare”

”Nu am fost ”nevrozat” în pușcărie dar am avut probleme cu somnul. Și le am și acum. Eu dorm foarte puțin și iau pastile. Fără pastile nu dorm deloc noaptea. A doua zi dorm între o jumătate de oră și o oră. Problema asta a apărut când am pierdut campionatul cu Urziceni, în 2009. Atunci m-a luat nea Ion Țiriac, m-a dus prin Germania, am fost eu în America, am fost în Elveția... Am insomnie acută!

Am fost la toți, mi-au pus pe cap..., să dorm..., n-au putut să facă nimic. Așa că nu aveam ce să fac noaptea în închisoare, m-am apucat de citit. Altceva, ce să faci?

Sunt momente și acum, după doi ani, în care visezi ce se întâmpla în pușcărie, rămâi cu traume ”, a povestit Cristi Borcea la emisiunea ”Poezie și delicatețuri” de la Prima TV.

Ce s-a întâmplat, de fapt, în 2009?

Cristi Borcea s-a îmbolnăvit în 2009

În anul 2009, Dinamo București a pierdut dramatic campionatul României în detrimentul Unirii Urziceni, echipă antrenată la vremea respectivă de Dan Petrescu. Echipa din Ștefan cel Mare a pierdut lupta pentru primul loc cu două etape înainte de finalul campionatului, atunci când Unirea s-a impus cu 1-0 în fața ”câinilor”, cu un gol înscris în minutul 24 de Varga. Meciul a fost condus de un arbitru străin, iar Cristi Borcea a asistat din tribune la acea partidă.