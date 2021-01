Cristi Borcea spune cine l-a otrăvit cu mercur! ”Eu și acum iau tratament” VIDEO

In articol:

Se întâmpla în urmă cu mai bine de 10 ani, când Mihaela Borcea declara în presă că atât ea cât și soțul ei de la acel moment au descoperit că au o cantitate mare de mercur în organism, după ce au făcut analize de sânge.

Mihaela și Cristi Borcea au fost apoi și au făcut mai multe investigații, chiar și la o clinică din SUA. Era perioada în care pentru dinamovist începuseră și problemele cu justiția și au fost speculații că otrăvirea cu mercur este de fapt o invenție.

Cristi Borcea crede că a fost otrăvit cu mercur de o femeie

apariția știrilor privind otrăvirea cu mercur, invitat la Denise Rifai, Cristi Borcea a spus cât de grav a fost afectat de ”argintul viu”.

”Și în momentul de față iau tratament pentru mercur. Am fost peste tot nu numai în America. În 2011, am fost achitat în dosar, nu condamnat. Nu aveam de ce să spun asta. Cu mercurul mă chinui de 20 de ani, sigur, așa zic eu, una pe care am făcut-o să sufere, i-am distrus tinerețea, viitorul, ceva, m-o fi ”executat”, pentru că altfel nu pot să-mi explic”, a spus Cristi Borcea. (CITESTE SI Cat de bogat este de fapt Cristi Borcea. Ce avere are? )

”Adică v-a dat să beți mercur?”, a continuat

Denise Rifai.

”Eu știu ce mi-a dat? Mi-a dat să lase amintire...”, a răspuns Cristi Borcea.

Cristi Borcea, despre operația la inimă ”Eu inima nu o mai am legată”

Pe de altă parte, fost președinte de la Dinamo susține că nu și-a inventat bolile, nici otrăvirea cu mercur, nici problemele cu inima, doar ca să scape de pușcărie.

”Și cu operația pe cord s-a spus că am făcut-o pentru a mă sustrage dosarului... Eu eram achitat, în prima instanță eu am fost achitat. Eu am nu numai bypass, am și punte, eu inima nu o mai am legată, este cu un șanț. Nu cred să existe cineva să facă operație pe cord deschis, ca să scape de vreun dosar penal”, a spus Cristi Borcea în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”

Cristi Borcea a fost operat pe cord în 2012, operația, una complicată, a fost realizată la Spitalul Floreasca de prof dr Șerban Brănișteanu. În timpul pușcăriei, Borcea a ajuns apoi de mai multe ori la spital din cauza problemelor cardiace.