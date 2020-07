In articol:

După ce s-a aflat că este concurent în sezonul 3 Puterea dragostei, toți au început să speculeze că fratele Biancăi, câștigătoarea primelor două sezoane ale emisiunii din Turcia, Cristian Comănici, ar avea o iubită acasă, în România. De la ce au pornit aceste zvonuri?

Ei bine, în urmă cu ceva timp acesta ar fi apărut într-un live al surorii lui alături de o femeie, iar la momentul respectiv nu a lămurit dacă este sau nu vorba despre o iubită sau o prietenă. Acum că apare zilnic la televizor, telespectatorii și-au amintit de momentul cu pricina și au început să vorbească despre femeia cu care ar avea o relație Cristi de la Puterea dragostei.

Ei bine, toate aceste zvonuri au ajuns la urechile concurentului, care nus-a sfiit să lămurească situația și a vorbit deschis despre așa-zisa iubită din România. Are sau nu o relație în afara competiției?

„Vreau să lămuresc ceva ce am citit eu pe grupuri, cum că am eu iubită acasă și chestii de astea. Fata cu care am fost pe live la berăria centrală, în live-ul surorii mele este o prietenă foarte bună și ne înțelegem super bine. Dacă voi credeți că este iubita mea, e problema voastră. Eu am dat-o cum e”, a spus Cristian Comănici, fratele Biancăi și actual concurent al sezonului 3 Puterea dragostei.