Cristian Marinescu și Aya, noul cuplu de la Puterea dragostei? Cum s-au dat de gol

Aya și Cristian Marinescu formează un cuplu?

Bombă în casa Puterea dragostei! Cristian Marinescu și Aya încep să devină din ce în ce mai apropiați în emisiuni, cât și în afara ei. Cristian Marinescu și-a arătat interesul pentru Aya încă de la plecarea Andreei din competiție. Ei au format un cuplu pentru o perioadă scurtă de timp, până la eliminarea definitivă a Andreei. Acum, Marinescu și-a arătat interesul pentru o altă fată.

Aya este o tânără curtată de mai mulți băieți din casă. Pentru inima ei se luptă și Jitaru, care a intrat în mai multe conflicte cu Marinescu pe acest subiect. Se pare că Aya și-ar fi îndreptat toată atenția spre Marinescu. Concurentul a postat în urmă cu puțin timp mai multe videoclipuri la secțiunea de stories de pe Instagram, în care a etichetat-o și pe Aya. Pe fundal se poate auzi o piesă lentă și romantică, pe care Marinescu i-a dedicat-o blondinei.

Videoclipul postat de Cristian Marinescu la InstaStory[Sursa foto: Instagram]

Adevărul relației dintre Cristian Marinescu și Andreea! Replici dure, de la distanță, între cei doi

Relația dintre Marinescuu și Andreea nici nu a început bine, că s-a și încheiat. Cei doi au fost aspru criticați de către ceilalți concureni că au format o relație de fațadă. Ei nu au avut timp suficient să demonstreze dacă au sau nu sentimente reale, deoarece Andreea a fost eliminată din emisiune. După plecarea sa, Andreea a mărturisit că nu oate să înțeleagă de ce atenția lui s-a îndreptat către Aya.

„M-a ignorat total. Eu nu o să-l mai caut, dacă el o să mă caute, o să-i răspund cu cel mai mare drag. Eu am pus sentimente în acea relație, am fost sinceră, dar nu știu ce a fost din partea lui. Eu îmi continui viața acum... Cât despre Aya, nu-l înțeleg. El spunea despre ea că nu are decât două cuvinte ăn vocabular, nu cred că acum vrea un cuplu cu ea”, a mărturisit Andreea. Citește continuarea AICI.