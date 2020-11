Schimb acid de replici între George și Marinescu, după ce Andreea a fost eliminată de la Puterea Dragostei: „Scumpa ta iubită trebuia să aibă această față de nevinovată și tristă în momentul în care…”

Andreea și Marinescu de la Puterea Dragostei, după eliminare

Andreea de la Puterea Dragostei a fost eliminată, după ce Marinescu a ieșit favorit și și-a protejat casa. Nu s-a bucurat, însă, de victorie pentru că vestea că iubita lui nu va mai fi alături de el în competiție l-a copleșit.

„Nu știu, chiar numai am cuvinte absolut deloc. În momentul actual chiar am rămas singur, chiar am rămas… Am văzut că ceilalți zâmbesc, dar voi încerca să evit. O să încerc să vă evit și sp nu mă uit la voi, pentru că este un moment foarte delicat și, chiar dacă nu ne suportați pe mine și pe Andreea, ați putea să fiți indiferenți”, a spus Marinescu.

Andreea și Marinescu de la Puterea Dragostei, după eliminare

George de la Puterea Dragostei a răbufnit

George de la Puterea Dragostei a avut un mesaj acid pentru Marinescu și iubita lui proaspăt eliminată de la Puterea Dragostei.

„Nu ne bucurăm pentru tine! Tu, având un cuplu în această casă, erai mai slab decât pretinzi. Ți-a plecat acum iubita și o să pretinzi că ești mai puternic, nu în fața noastră, ci în fața camerelor! Nimeni nu a zâmbit, iar scumpa ta iubită trebuia să aibă această față de nevinovată și tristă în momentul în care a ieșit la eliminare și știa că este posibil să plece acasă. Ea a zâmbit continuu!”, a spus George de la Puterea Dragostei.

George de la Puterea Dragostei

„Eu am zâmbit pentru că am văzut satisfacția de pe fețele voastre, știam că o să fiu eliminată. Eu, de bine, de rău, o să plec cu capul sus din această emisiune, pentru că eu am dovedit ceva în această emisiune. Am dovedit că am caracter, am dovedit că am bun simț, am dovedit că am respect! Voi ați încercat să îmi stricați imaginea și să veniți cu acuzații și informații false. O să vă asumați consecințele faptelor voastre!”, a răspuns Andreea de la Puterea Dragostei.

Cristina Mihaela Dorobanțu, prezentatoare show-ului de la Kanal D, a întrebat-o pe concurenta proaspăt eliminată dacă și-ar dori să se întoarcă în casă.

„Nu știu, vom vedea”, a răspuns ea.

Andreea și Marinescu de la Puterea Dragostei și-au luat la revedere după eliminarea ei.

„Știi ce ai de făcut! Multă baftă! Am încrede în tine!”, i-a spus Andreea lui Marinescu