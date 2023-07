Cristina Bâtlan, despre primele sale creații vestimentare: „Am vândut primele trei perechi cu niște prețuri exorbitante” La ce vârstă a câștigat afacerista primii săi bani

In articol:

Cristina Bâtlan este una dintre cele mai bogate femei de afaceri din țara noastră. Vedeta deține în prezent un brand de lux și creează genți și pantofi care se află mereu printre preferințele cumpărătorilor.

Deși a urmat cursurile Facultății de Drept, Cristina și-a dat seama că nu vrea să activeze în acest domeniu și și-a deschis o afacere cu primul ei soț, Roberto Bâtlan. Acești au împreună un fiu, însă au divorțat după 26 de ani de căsnicie. Cristina Bâtlan a muncit foarte mult pentru a ajunge în punctul în care se află în prezent. Afacerista și-a dat seama încă de la o vârstă fragedă că are talent în domeniul vestimentar, ba chiar și-a câștigat primii bani din vânzarea propriilor sale creații.

Citește și: Iulia Albu își serbează ziua de naștere. Criticul de modă împlinește 42 de ani

Primele articole pe care le-a creat Cristina Bâtlan

Cristina se afla în liceu atunci când și-a câștigat primii bani din propriile sale creații. Primele articole vestimentare pe care le-a făcut au fost câteva perechi de colanți. Afacerista a povestit că primele sale creații aveau aplicate cristale, iar nimeni din jurul ei nu mai văzuse măcar așa ceva, aceste articole putând fi văzute doar în revistele de modă din țările străine.

Cristina Bâtlan a cusut singură colanții, pe care i-a vândut la un preț piperat pentru vremea aceea.

Citește și: „Devine ca un drog” Ce s-a ales de Cristina Rus după ce s-a retras din viața publică? Artista a adus pe lume 3 copii

Citeste si: Pastila de a doua zi: Administrare, eficienta si riscuri

Citeste si: Informația momentului vine de pe frontul din Ucraina! Ce se întâmplă chiar acum în jurul Bahmutului- stirileprotv.ro

„Bineînțeles că am câștigat bani înainte să încep(...) și mi-a plăcut tot timpul să câștig bani. Sora mea spunea că atunci când îi împrumutam niște lucruri, o puneam să plătească, dar eu nu-mi amintesc. Așa că primii bani i-am câștigat în liceu, când am creat niște haine, niște colanți cu cristale. Vreau să vă spun că atunci asta era ceva uau, adică nu avea nimeni, doar cei care aveau acces la niște jurnale de modă din străinătate își puteau imagina ceva de genul. Și vreau să vă spun că i-am făcut cu mâna mea, i-am cusut și am vândut primele trei perechi cu niște prețuri exorbitante”, a declarat Cristina Bâtlan pentru Playtech.ro.

Cristina bâtlan a dezvăluit care au fost primele articole vestimentare create de ea [Sursa foto: Facebook]

Cristina Bâtlan, despre cea mai grea perioadă din afaceri

Deși au divorțat, Cristina și Roberto Bâtlan au continuat să lucreze împreună pentru a-și păstra brandul de lux.

Vedeta a vorbit deschis despre cea mai grea perioadă prin care ea și fostul soț au trecut în ceea ce privește afacerile, aceasta fiind chiar pandemia de coronavirus. Afacerista a dezvăluit că, în acele luni, toți angajații au fost nevoiți să stea acasă, iar ea și Roberto nici nu mai aveau bani pentru a le plăti salariile.

Citeste si: „Trebuie să ne punem pe treabă. Însă, la noi este o mică problemă.” Cu ce problemă se confruntă Armin Nicoară și Claudia Puican, în încercarea de a avea un copil- kfetele.ro

Citeste si: Horoscop 1 august 2023: O lună excepțională pentru aceste zodii. Vă veți simți apreciați la adevăratul potențial- stirilekanald.ro

Citeste si: Adevăratul motiv pentru care Sylvia Sîrbu a părăsit trupa ASIA ”Mă simțeam exclusă”- radioimpuls.ro

Citește și: „Arhitectul pantofilor”, Mihai Albu, confesiuni emoționante în cadrul emisiunii „În oglindă”, difuzată sâmbătă, la 22:30, la Kanal D2

„Ne obișnuim și ne călim în crize. Pentru noi cea mai grea criză până la urmă a fost pandemia, pentru că două luni și jumătate cei 500 de oameni pe care îi aveam atunci stăteau acasă, nu aveam bani pentru mai mult de două luni de salariu, furnizorii trebuiau plătiți, marfa noastră era blocată în magazine și teoretic nu aveam nicio șansă. Practic, am cerut ajutor clienților noștri, am format o echipă mică și am reușit să trecem prin această situație împreună cu acești clienți care ne-au susținut și care au vrut ca noi să continuăm. Pentru că succesul este chiar asta, ceea ce oamenii proiectează asupra ta”, a mai povestit Cristina Bâtlan.