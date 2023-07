„Mi s-a părut că s-a rupt pământul în două” Cum a reacționat Cristina Bâtlan după ce a aflat că soțul ei o înșală? Femeia de afaceri nu a putut să treacă peste infidelitate: „A fost o durere enormă”

In articol:

Cristina Bâtlan se numără printre femeile de succes din țara noastră. Încă de la o vârstă fragedă a reușit să pună bazele unui afaceri de succes, iar în timp a construit un imperiu. Mai precis, vedeta și fostul său soț, Roberto Bâtlan, sunt fondatorii unui brand de lux de încălțăminte, genți și diverse accesorii.

Cei doi au pornit afacerea de la 0, iar în scurt timp s-a dovedit a fi una extrem de profitabilă. Deși aveau doar 18 ani când au plecat împreună pe acest drum, se pare că instinctul lor antreprenorial a fost unul foarte bun, tocmai de aceea au avut și un succes răsunător.

Recent, femeia de afaceri și-a deschis sufletul și a vorbit și despre momentele mai puțin fericite din viața sa, printre care, infidelitatea venită din partea fostului ei soț, dar și despre cum a reușit să depășească acest episod.

Cristina Bâtlan, despre căsnicia cu fostul soț

Cristina și Roberto Bâtlan au format un cuplu timp de 26 de ani. Cei doi s-au îndrăgostit încă de la 18 ani, iar de atunci și-au clădit o familie frumoasă, dar și o afacere de succes, așa cum mulți nici măcar nu îndrăznesc să viseze. În ciuda faptului că lucrurile păreau să meargă foarte bine între ei, fostul său partener de viață a avut o relație extraconjugală, motiv pentru care au pus punct relației lor.

Fără doar și poate, a fost un moment extrem de dificil și dureros pentru femeia de afaceri, mai ales că nu și-a putut imagina nici măcar pentru o secundă un astfel de scenariu.

Noi am fost împreună 26 de ani. Sunt mulți ani. Ne-am cunoscut înainte de 18 ani, cu două luni înainte de 18 ani. Am crescut împreună, ne-am format împreună, am făcut bussines împreună. Ne-am setat anumite reguli. Nu știam ce e o familie perfectă. Părinții lui Roberto erau despărțiti, părinții mei nu erau despărțiți. Nouă ni s-a părut că avem nevoie în relație noastră de niște reguli. Dacă ne certăm și unul din noi pleacă de acasă, ne-am despărțit.

Ne-am ținut de ea toată viața. Următoarea regulă era: niciunul dintre noi nu minte. S-a întâmplat în timp, unul dintre noi a încălcat una dintre reguli. Nu ne supărăm, că e dreptul să încalci. Un partener nu e un obiect. El era într-o relație, eu nu aveam nicio relație. Mi s-a părut că s-a rupt pământul în două. A fost o durere enormă, am simțit că mi s-a rupt sufletul în două. Dar am știut că nu pot să trec peste acest principiu și nu am putut. În momentul în care am aflat, în ziua aia ne-am despărțit.(...)”, a mărturisit Cristina Bâtlan în cadrul podcast-ului lui Mihai Morar.

Mai mult decât atât, se pare că cei doi au reușit să depășească infidelitatea și să șteargă cu buretele tot acest episod, iar acum sunt chiar prieteni foarte buni. Totodată, Roberto Bâtlan a regretat foarte mult faptul că a mințit-o pe cea care i-a fost alături timp de 26 de ani.”

„Am reușit, am o formulă proprie. Suntem foarte bine unul cu altul. Roberto nu mai minte, e eliberat de faptul că nu este obligat să mintă. De multe ori îmi spune: Nu mai vreau să mint niciodată în viața mea. Noi suntem cei mai buni prieteni.”, a mai spus femeia de afaceri în cadrul aceluiași podcast.

