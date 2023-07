„Sunt foarte precaut” Care este starea de sănătate a lui Cătălin Botezatu, după ce și-a pus al șaselea stent la inimă? Designerul a fost operat în urmă cu o săptămână

In articol:

Cătălin Botezatu s-a făcut cunoscut datorită carismei sale și a celebrelor piese vestimentare pe care le creează. Pe lângă succesul din cariera sa de designer, Botezatu s-a confruntat, de-a lungul timpului, cu mai multe probleme de sănătate. La câțiva ani după ce a fost operat de cancer de colon, bărbatul s-a întors în Turcia, acolo unde medicii i-au pus un nou stent la inimă.

Săptămâna trecută, Cătălin Botezatu a mers la o clinică din Turcia, acolo unde s-a mai operat în trecut. Alături de el a fost Eva Pavel, prezentatoarea emisiunii „Apel la consilier” de la Kanal D și totodată consilier medical internațional, cea care l-a însoțit pe Botezatu la toate intervențiile chirurgicale prin care acesta a trecut. După un control medical de rutină, medicii au decis să îl opereze imediat pe designer și să îi pună un nou stent la inimă, pentru a nu avea complicații pe viitor. Deși nu se mai confruntă cu nicio problemă gravă de sănătate, Botezatu are acum 6 stenturi, ultimul dintre ele având rolul de a preveni complicațiile și de a-i oferi o viață mai confortabilă bărbatului.

Cum se simte Cătălin Botezatu, la o săptămână după operație

A trecut o săptămână de când Cătălin Botezatu poartă ce de-al șaselea stent la inimă, iar designerul a dezvăluit cum se simte în prezent. Potrivit bărbatului, starea sa de sănătate este una bună, iar el și-a reluat deja activitatea. Botezatu are o viață solicitantă și muncește din greu pentru a-și menține afacerea pe piață.

De asemenea, în prezent, celebrul desginer pregătește o nouă colecție de articole vestimentare, iar în curând va avea o prezentare în Paris.

„Majoritatea analizelor au ieșit bine, eu sunt foarte precaut, merg la control. De la o vârstă nu mai e chiar așa... Trebuia să văd în Turcia și ce se întâmplă legat de celelalte 5 operații de cancer. Totul e ok, dar a trebui să îmi pună acest stent. A fost o decizie pe care am luat-o pe loc. Nu a trecut nici măcar o săptămână, sunt bine merci, am început treaba, lucrul la colecție, pregătesc colecția pentru New York, dar mai avem două evenimente super tari acum, pe 26 și 27 iulie, o să mergem și la Paris. Viața merge înainte! Nu vrei să știi ce program am! Asta este viața mea! Îmi fac treaba, totul merge înainte. Am multe proiecte care îmi dau satisfacție și energie. Cred că asta mă ține în priză. Dacă ești optimist și puternic nu are de ce să îți fie frică”, a declarat Cătălin Botezatu, potrivit Click.ro.

Deși a avut mai multe probleme grave de sănătate în ultimii ani, Cătălin Botezatu privește cu optimism spre viitor și nu vrea să renunțe la cariera lui de designer. Bărbatul este extrem de încrezător în forțele proprii și nu vrea să se dea bătut, chiar dacă a fost operat de 5 ori de cancer, are 6 stenturi la inimă și a suferit mai multe infarcturi.

„Au fost stenturi, iarăși stenturi, 5 operații de cancer, și așa mai departe, le-am privit ca atare, Dumnezeu mi-a dat să văd cât pot să duc. Sunt foarte puternic și încrezător în mine”, a mai spus Cătălin Botezatu.