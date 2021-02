Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman continuă să se vadă și să vorbească zilnic! „Ne suntem alături și acum”

feb 2, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Vestea că Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu s-au despărțit i-a luat prin surprindere pe toți. Despărțirea lor a zdruncinat din temelii showbiz-ul autohton. După o relație de nouă ani, cei doi au ales să-și continue viața pe drumuri separate, însă nu chiar foarte departe unul de celălalt.

Deși a trecut doar o zi de la anunțul separării dintre cei doi actori, aceștia continuă să se vadă și să vorbească zilnic. Fanii cuplului speră, totuși, că între cei doi mai există șanse de împăcare.

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au format unul dintre cele mai apreciate și iubite cupluri din lumea mondenă. S-au întânit în urmă cu mulți ani pe platourile de filmare și s-au îndrăgostit pe loc. Aveau planuri mari de viitor, cei doi anunțaseră că s-au logodit și că plănuiesc nunta, însă, se pare că destinul le-a rezervat cu totul altceva.

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu [Sursa foto: Instagram]

Nici despărțirea nu-i poate ține la distanță pe cei doi actori

Chiar dacă nu mai formează un cuplul, Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman se văd și vorbesc zilnic datorită aceluiaș motiv pentru care s-au și întânit.

Cei doi joacă în serialul „Adela”, iar din această cauză trebuie să se vadă în fiecare zi!

Cristina Ciobănașu [Sursa foto: Instagram]

„Am venit la filmare, dar voiam să vă spun că am citit toate comentariile și toate mesajele pe care le-ați lăsat la ultima postare și voiam să vă mulțumesc că mulți dintre voi ați înțeles și ați acceptat decizia noastră și nu e o perioadă ușoară. A fost greu să luăm decizia asta și a fost cu atât mai greu să urmărim tot ce s-a întâmplat ieri în online vizavi de anunțul nostru. Dar ne suntem alături și acum. Și ne-a propus, pentru că mulți dintre voi ați rămas cu multe semne de întrebare, să răspundem la cât mai multe înrebări”, a declara, în urmă cu puțin timp, Cristina Ciobănașu pe pagina ei de Instagram.

Vlad Gherman, întânire cu Cristina pe platourile de filmare.[Sursa foto: Instagram]

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman suferă în urma despărțirii: „O iubesc pe fata asta”

Se pare că cei doi actori nu au mai putut să-și salveze relația, care a suferit mult de-a lungul anului trecut, iar singura rezolvare a fost despărțirea. Cei doi au mărturisit că nu au fost ocoliți de neînțelegeri, iar asta a fost factorul decisiv care i-a făcut să recurgă la această decizie.

„Toate momentele pe care le-am trăit au fost extrem de frumoase. Au fost 9 ani în care am trăit cât poate trăiesc alții într-o viață, doar că există momente, pentru că așa e în viață, nu e numai lapte și miere. Am avut și momente grele prin care am trecut, pe care am preferat să le ținem pentru noi și am lăsat să se vadă doar părțile bune, fericite și multă iubire, ceea ce a și fost”, a declarat Cristina Ciobănașu.

Totodată, actorul încearcă să-i îndrume pe fani să nu facă aceleași greșeli pe care le-au făcut ei și să ajungă în acest punct. Astfel, acesta le dă un sfat internauților.

„Cea mai mare greșeală pe care poți să faci e să te uiți pe tine, să uiți că ai alte nevoi față de nevoile partenerului, că ai alte aspirații, că-ți dorești alte lucruri de la viață. O iubesc pe fata asta”, mai spune Vlad Gherman.