Cristina Cioran, prima apariție la TV, după despărțire! A recunoscut că încă vorbește cu Alex Dobrescu. Ce a spus despre noua lui relație: „E foarte greu de explicat”

Cristina Cioran și Alex Dobrescu, tatăl fetiței sale, s-au despărțit cu câteva săptămâni în urmă. Vestea a picat precum un șoc peste showbiz-ul românesc, pentru că cei doi nu păreau să aibă probleme în cuplu.

Mai mult decât atât, cei doi aveau planuri de a-și întemeia o familie și oficial, având în vedere că o au și pe micuța lor fiică împreună.

Cristina Cioran [Sursa foto: Captură foto]

Cristina Cioran, dedicată în totalitate fetiței sale

După ce fosta prezentatoare TV și Alexandru Dobrescu au luat-o pe drumuri separate, Cristina Cioran spune că acum se axează mai mult pe fetița sa, decât pe orice altceva, mai ales că aceasta a avut și câteva probleme de sănătate în ultima perioadă.

„N-a fost un moment plăcut. Eu m-am mutat deja de o lună. Lucrurile n-au fost ușoare. Eu de când o am pe Emma am realizat un lucru, că bărbații și copiii au foarte multe în comun. Asta cu dragostea e... E foarte ciudat. Bănuiam că o să mă întrebi asta (n.r- dacă îl mai iubește). Sentimentele există, vin, pleacă, sunt acolo, nu mai știi de capul tău. E totul ca un tumult. Cel mai important acum pentru mine e fetița mea, sănătatea ei. Am trecut acum printr-o otită bilaterală, cine are copii știe. Oh, Doamne. Importantă e sănătatea ei, liniștea ei, fericirea ei.”, a povestit Cristina Cioran, pentru o emisiune TV.

Cristina Cioran a vorbit deschis despre viața ei de după despărțire. [Sursa foto: Captură foto]

Fosta prezentatoare TV, reacție față de noua relație a tatălui copilului ei

Cristina Cioran a aflat, la fel ca restul lumii, despre noua relație pe care fostul ei logodnic și-a făcut-o la doar câteva săptămâni după ce vedeta și acesta s-au despărțit.

Omul de televiziune crede că poate e mai bine că lucrurile s-au întâmplat așa acum, decât mai târziu, când avea să treacă mai mult timp. Mai mult decât atât, vedeta spune că a descoperit un anumit tipar.

„Nu prea e nimic de vorbit, e o chestie care s-a sfârșit și atât. E foarte greu și de explicat. Mai vorbim. Nu am nevoie de nimic, adică dacă își dorește să fie prezent în viața fetiței, oricând, pentru că a fost extraordinar în raport cu fetița noastră. Nu am ce să-i reproșez. Da, ne-am despărțit, dar dacă ceva nu merge, oameni buni... Am mai avut o relație lungă, de 10 ani și a fost prea lungă. Mi-am dat seama că am așteptat prea mult ca lucrurile să meargă bine. La fel și aici. Am văzut amândoi că lucrurile nu merg. Din câte înțeleg, are o nouă relație și e fericit. Am ajuns la concluzia că există un tipar. Atâta timp cât bărbatul are nevoie de o femeie lângă el, dacă pleacă una, trebuie să vină alta în secunda doi.”, a mai povestit vedeta.