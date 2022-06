Cristina Ich s-a dat de gol! Bruneta a dat din casă, iar fanii au remarcat imediat acest detaliu din relația cu Alex Pițurcă

In articol:

Cristina Ich trăiește o poveste de dragoste alături de Alex Pițurcă, fiul lui Victor Pițurcă.

Bruneta a vorbit recent despre problemele din relația lor și dificultățile pe care le-au întâmpinat de-a lungul timpului, dar și despre zvonurile cu privire la infidelitățile sportivului.

Deși în mediul online poate nu se văd problemele din cuplu, nici povestea Cristinei Ich nu a fost tot timpul roz așa cum și-ar imagina fanii. Diva și iubitul ei ar fi avut mai multe probleme, iar bruneta se pare că a avut momente în care și-ar fi dorit să fugă de acasă.

Cristina Ich și Alex Pițurcă nu au trăit o poveste roz de iubire

Angelina Jolie de România a discutat despre problemele pe care le-a avut în relația cu Alex Pițurcă și a mărturisit că lucrurile nu au fost întotdeauna roz, cei doi fiind extrem de îndrăgostiți la început ca să mai vadă lucrurile care îi deranjează.

Citeste si: Lupu Rednic, implicat într-un accident rutier, în Capitală! Artistul, primele declarații: „Mă întorceam spre casă”. Cum se simte acum

Deși au avut probleme în viața de cuplu, Cristina Ich a vorbit frumos despre tatăl copilului ei, bărbat pe care îl consideră un om minunat.

„A fost o perioadă în care nu că nu m-am înțeles, dacă nu l-aș fi avut pe Noah îți spun sincer că eram plecată în munți(...) A fost o perioadă în care îmi doream să fug de acasă.

Noi am făcut copilul asta extrem de repede(...) a fost dragoste nebunească la prima vedere. Cât poți să cunoști un om în trei luni? Nu poți să îl cunoști în trei ani, da păi în trei luni. Dacă ajungeam să-l cunoscu nu mai ajungeam să-l fac pe Noah.

Este un om minunat, are un suflet extraordinar de bun, dar extrem de dificil. Noi semănăm extrem de mult. Doi oameni care sunt la fel s-au iubit, au făcut un copil și abia apoi au ajuns să se cunoască.

Citeste si: Ce se mănâncă de Sânziene, sărbătoarea denumită şi Drăgaica- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Automat, când am început să ne cunoaștem am avut o perioadă groaznică, în care stai să te gândești ce e bine ”, a explicat bruneta.

Cristina Ich [Sursa foto: Captură YouTube]

Ce spune Cristina Ich despre infidelitățile lui Alex Pițurcă

Adesea s-a spus că fiul lui Piți ar fi „tradus-o” pe brunetă și chiar a fost surprins în compania altor femei. Totuși, Cristina Ich spune că niciodată nu a fost înșelată, iar argumentul este acela că ar fi aflat în secunda doi dacă se întâmpla acest lucru.

Citeste si: Dani Oțil, detalii de la momentul primului sărut din viața sa. Ce destăinuire surprinzătoare a făcut matinalul: ”Nu glumesc”

„Dacă mă înșela aflam în secunda doi.(...) Primeam poză în secunda doi. Nu te gândi că e vreun potolit și vreo ușă de biserică, dar eu știam clar ce mi-am luat(...) Știam ce mi-am luat, am stat să toc fiecare articol în parte și ce se întâmplă.

Alex e un bărbat căruia îi place viața, îi plac distracțiile. L-am lăsat să facă exact ceea ce și-a dorit, dar îți dai seama că și în momentul ala sunt anumite lipsuri”, a mărturisit Cristina Ich, în podcastul lui Radu Țibulcă.

Totodată, Cristina Ich a precizat că nici nu ar sta cu un bărbat care ar înșela-o pentru că nu ar avea vreun motiv să facă acest lucru. Mai mult decât atât, bruneta a demontat zvonurile și criticile pe care le aduc fanii.

„ De ce aș sta într-o relație cu un bărbat care mă înșală de dimineața până seara?!(...) Am banii mei, am casa mea, Alex nu m-a luat din drum(...) Alex nu e vreun darnic! De la Alex am inelul de logodnă și la revedere!

E singurul cadou pe care l-am primit, adică cadou presupun că trebuia să mi-l dea”, a explicat ea, precizând că fiul lui Victor Pițurcă nu face parte din categoria bărbaților care își dorească să expună branduri de dimineața până seara și să laude cu ce sunt îmbrăcați.

Cristina Ich și Alex Pițurcă [Sursa foto: Instagram]

Ceas de 30.000 de euro, cadou în semn de iertare

În urmă cu doi ani, Cristina Ich afișa un ceas în valoare de 30.000 de euro, de la o cunoscută companie de lux. La acel moment, internauții i-au adus o serie de acuzații, însă frumoasa brunetă le-a oferit un răspuns fără perdea când s-a spus că l-ar fi cumpărat „din banii de donații”.

La acel moment, Cristina Ich a făcut un story în care le-a spus fanilor că ceasul a fost cadou de la partenerul ei și ar fi venit în semn de iertare pentru „înșelat”.

„Mi-am luat ceas din banii de donatii?' Nu! Nu! Ceasul e cadou de la barbata-miu, ca si inselatul asta trebuie, intr-un fel sau altul, sa-l platesti! El s-a gandit sa-mi ia un ceas", spune în 2020 Cristina Ich, pe contul său de Instagram.

Ai un pont sau informații care pot deveni o știre? Scrie-ne pe adresa [email protected]!