Cristina Mihaela, enervată de concurentele de la Puterea dragostei. Sezonul 3 Puterea dragostei e o adevărată provocare pentru noii concurenți, cât și pentru noua prezentatoarea, Cristina Mihaela. Tensiunile și rătățile dintre concurenți încep să crească de la o zi la alta.

În cadrul emisiuni de luni, 3 august, Cristina Mihaela și-a făcut apariția foarte nervoasă pe concurente, după ce au fost foarte aproape să se ia la bătaie după gală.

„Dragi telespectatori, fetele noastre care au venit aici să-și caute iubirea, după gală, au găsit de cuviință să se certe. Nu a fost o ceartă banală, una cu țipețe, amenințări. Poate vă întrebați de ce sunt doar cinci fete în casă. Am preferat ca pe celelalte două fete (n. red, Alexandra și Adriana) să le ținem la distanță ca să fim siguri că nu vor exista altercații și la hotel. Cel mai bine ar trebui să o întrebăm pe Andrada, care a fost una dintre protagoniste”, a declarat prezentatoarea emisiunii.

Andrada, la un pas de a se lua la bătaie! Ce s-a întâmplat între concurente

În timp ce Alexandra și Adriana erau într-o altă cameră, Andrada a povestit ce s-a întâmplat mai exact între ele și ce a provocat o asemenea ceartă.

„Acum câteva zile am avut o discuție cu Mona și am întrebat-o de ce nu vine să stea cu mine. S-a băgat repede ea și mi-a zis că sunt fake. Greșeala mea este că nu am clarificat cu ea și am lăsat să treacă timp. În gală, de aceea nu am apărat-o. Când eram în mașină, ea m-a întrebat de ce nu i-am zis în afara emisiunii. Nu mi s-a părut corect având în vedere că ea mi-a zis în emisiune”, a declarat Andrada.

Cine este Adriana de la Puterea dragostei sezon 3. Concurenta are o meserie controversata

Adriana Carare are 23 de ani, este din Vaslui, dar locuiește în București. Pentru concurentă, partenerul ideal trebuie sa fie înalt, brunet, frumos si atletic. (Citeste si: Ella are o nouă relație? S-a dat de gol: "Ține secret până când...")

Adriana Cărare de la Puterea dragostei sezon 3 își dorește un bărbat romantic, hotarat, care sa aibă încredere în ea și să o iubească neconditionat. Adriana spune despre ea ca este o fire competitiva, care obține tot ceea ce si-a propus și lupta pentru ceea ce îi aparține.

Adriana și sora ei, Alexandra, susțin că sunt influencerițe și că sunt atrase de tot ce înseamnă social media.

