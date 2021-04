Cristina Neagu, handbalista care face istorie. A fost aleasă de patru ori cea mai bună jucătoare din lume. „Mentalitatea de învingător e foarte importantă în orice faci!”

In articol:

Cristina Neagu este considerată una dintre cele mai bune jucătoare de handbal din lume.

Cristina Neagu, cea mai bine plătită handbalistă din România

În vârstă de 32, Cristina Neagu este singura handbalistă din lume care a fost desemnată cea mai bună jucătoare a planetei de patru ori, în 2010, 2015, 2016 și 2018 de către Federația Internațională de Handbal.

De asemenea, Federația Europeană de Handbal a ales-o ca fiind jucătoarea anului în 2017 și în anul 2018. În plus, ea este și cea mai bună marcatoare din istoria Campionatelor Europene de handbal feminin, cu 237 de reușite.

Cristina Neagu

În prezent, sportiva joacă pentru CSM București și este cea mai bine plătită jucătoare din România, cu un salariu de aproximativ 20 de mii de euro pe lună. Recent, handbalista a făcut câteva precizări legate de remunerația sa la clubul din Capitală, deranjată fiind de discuțiile din spațiul public pe această temă.

„Ştiu că există această discuţie, se vorbeşte despre salariul meu. M-a deranjat lucrul ăsta la început. A fost o chestiune destul de stresantă. Nu e neapărat treaba mea de unde vin banii clubului. Eu am semnat pe un salariu, prin ceea ce fac pentru echipă merit fiecare euro din acel salariu. Asta e datoria mea. Să joc pentru echipă, nu să ştiu de unde vin banii. Toate echipele de handbal sunt sponsorizate din bani publici. Nu ştiu de ce se vorbeşte doar de salariul meu. Şi celelalte jucătoare sunt plătite din bani publici”, spunea Cristina Neagu.

Echipa de handbal CSM București

Cristina Neagu carieră

Cristina Neagu a debut în handbal la vârsta de 12 ani, când a fost descoperită de antrenoarea Maria Covaci. Aceasta venise la școala unde învăța Cristina Neagu pentru a selecta jucătoare pentru echipa de handbal a Clubului Sportiv Școlar nr. 5 din București. „Era foarte motrică și era ușor de lucrat cu ea. Ar fi putut fi campioană în orice alt sport”, spune prima ei antrenoare.

spune prima ei antrenoare. Cinci ani mai târziu, Cristina Neagu era declarată cea mai bună jucătoare de la Campionatul European de Tineret din Austria, unde echipa României a obținut medalia de argint.

La vârsta de 18 ani, sportiva a semnat cu Rulmentul Brașov și a devenit un jucător-cheie al echipei. După un sezon grozav, Cristina Neagu a fost selectată în echipa națională a României de la Campionatul Mondial din 2007, din Franța, unde România s-a clasat pe locul 4.

În 2010, la doar 22 de ani, handbalista și-a ajutat clubul, Oltchim Râmnicu Vâlcea, să joace pentru prima oară finala Ligii Campionilor în formatul nou al competiției. În același an, a avut o contribuție majoră la câștigarea primei medalii pentru România la o ediție de Campionat European.

În anul 2012, Cristina Neagu era desemnată pentru prima oară cea mai bună jucătoare de handbal din lume în 2010 („IHF World Player of the Year”).

În 2011, Cristina Neagu a suferit o accidentare gravă la umărul drept care a ținut-o pe bancă câteva luni. Revenea pe teren în octombrie 2012 în campionatul intern, însă după trei luni se accidenta din nou și a fost nevoită să treacă printr-o operație chirurgicală pentru ruptura ligamentelor încrucișate ale genunchiului stâng.

După o perioadă de aproape doi ani și jumătate de accidentări, Cristina Neagu a ajuns din nou în finala Ligii Campionilor, de data aceasta în 2014, cu echipa muntenegreană Budućnost.

A obținut titlurile de MVP („Most Valuable Player”) și cea mai bună marcatoare (63 goluri) la Campionatul Mondial din Danemarca (2015), unde România a obținut medalia de bronz.

În 2016, Cristina Neagu devine prima jucătoare care a câștigat titlul de „Cea mai bună jucătoare a lumii” în ani consecutivi și prima care a câștigat titlul de trei ori.

În 2017, după 4 ani petrecuți la ŽRK Budućnost Podgorica, sportiva se întoarce în România și semnează cu CSM București.

În 2018, Cristina Neagu a primit titlul de golgheter al Ligii Campionilor, cu 110 goluri înscrise, și a reușit să ducă echipa României în semifinalele Campionatului European pentru a treia oară în istoria echipei naționale. Ea a devenit cea mai bună marcatoare din istoria acestei competiții, cu 237 de goluri înscrise.

În 2020, Cristina Neagu devine prima jucătoare cu 250 de goluri marcate la Campionatul European cu cea mai rapidă aruncare din turneu de 129 km/h.

Cristina Neagu, citate memorabile

„Cred că mentalitatea de învingător e foarte importantă în orice faci. De la antrenament, la orice joc amical sau cu echipe mai slabe, eu vreau să câștig. Nu poți să te gândești „nu contează cum am jucat azi, o să mă concentrez pentru următorul meci”. Trebuie să creezi un precedent, nu să spui „și dacă ajung în finală, e ok și dacă ies pe locul doi”. E important să fii motivat și să știi de ce intri pe teren.

„Cred că un lider adevărat îi face și pe ceilalți să fie mai buni. După un an... de jucat handbal mi-am spus: vreau să fiu cea mai bună în ceea ce fac. Mi-am fixat asta ca obiectiv. După zece ani de jucat handbal am reușit să fac lucrul ăsta.”

„8 este... cifra mea magică, de pe tricou, din data nașterii și acum din brandingul personal. Aș putea spune că ea m-a găsit pe mine, când în perioada junioratului am preluat un tricou cu numărul 8. A fost perioada în care am început să descopăr handbalul și să-mi doresc să performez în acest sport și am rămas cu acest atașament față de 8. Ulterior, am purtat doar tricouri cu numărul 8, apoi am descoperit și legătura numerologică din data mea de naștere. Cred că merită să fie o ”prietenie” pe viață între mine și cifra 8.”