Cristina Neagu s-a supărat rău pe arbitre după ce România a pierdut la un gol meciul cu Muntenegru de la Campionatul European de handbal! ”Nu ai cum să joci împotriva unor astfel de decizii”

Meci de infarct aseară în cadrul Campionatul European de handbal. România a pierdut la o diferență un gol în fața echipei din Muntenegru, scor final 34-35, pe fondul unor decizii arbitraj bizare, sau subiective, lucru ce a determinat-o pe Cristina Neagu să fie extrem de vocală la sfârșitul partidei. Căpitanul echipei noastre a vorbit despre maniera arbitrelor de a conduce meciul din sală, lăsând clar să se înțeleagă că tricolorele au fost dezavantajate, mai ales la ultima fază, unde a fost dublu dribling la adversare.

Cristina Neagu acuză arbitrajul în meciul România Muntenegru de la Campionatul European de handbal!

Cristina Neagu susține că arbitrele ar fi trebuit să oprească faza înainte de a se dicta acel 7 metri pentru Muntenegru, fazăcare a spulberat șansa fetelor noastre să spere la semifinale.

Cu 32 de secunde înainte de fluierul final meciului, la scorul de 33-34, Muntenegru a avut atacul.

După o aruncare de la 9 metri, mingea a ajuns la Itana Grbic, care, în primă fază, a bătut mingea de podea și a încercat să o dribleze pe Crina Pintea. Muntenegreanca s-a oprit, a bătut din nou mingea și a plecat spre poarta României, fiind faultată în semicerc. Adversarele au transformat aruncarea de la 7 metri și au dus scorul la 33-35, astfel că reprezentantele noastre nu a mai avut timp să egaleze.

”Chiar vreau să văd ultima fază. Sunt 99,99% convinsă că jucătoarea din Muntenegru a făcut dublu dribling înainte să scoată 7 metri. Dar bineînțeles că arbitrii nu vor să se uite la video la niciun meci de ale noastre. Eu tot cred că la ultima fază, Itana Grbic a făcut dublu dribling înainte să obțină 7 metri. Arbitrii nu vor niciodată să vadă fazele pe monitor. Și nu înțeleg de ce. Era un meci extrem de important. Consider că nu e corect”, a spus Cristina Neagu, la DigiSport după meci.

Cristina Neagu s-a supărat după meciul România-Muntenegru! ”E al nu știu câtelea meci de la Europeanul care se desfășoară în acest fel”

Cristina Neagu a fost extrem de supărată după ce ce România a pierdut meciul cu Muntenegru, așa că a marșat și pe alte situații în care Naționala noastră a fost dezavantajată de arbitrii.

”E al nu știu câtelea meci de la Europeanul care se desfășoară în acest fel. Nu mă interesează că se va spune acum că așa suntem noi românii, că vorbim despre arbitraj atunci când pierdem. Dacă nici acum nu-ți dai seama că eram echipa care merita să câștige, înseamnă că nu ești român sau nu îți pasă de sport! S-a văzut clar pe teren. Nu ai cum să joci împotriva unor astfel de decizii. Fetele astea nu cred că știu ce s-a întâmplat azi, nu știu ce au arbitrat”, a mai spus Cristina Neagu după meci, foarte revoltată.

Cristina Neagu a foist și mai înverșunată pe adresele de socializare. Pe adresa ei de facebook, cea mai bună handbalistă din lume a tuturor timpurilor a scris un mesaj dureros. ”România merită mai mult respect. Ce s-a întâmplat aseară depășește fair-play-ul și respectul, valorile pe care le prețuiesc atât de mult în sportul nostru. Moment trist pentru handbal în general”, a menționat căpitanul naționalei, mesaj urmat de comentarii la fel de dure. ”Greu de privit acest meci, am rămas cu un gust foarte amar sincer, nici nu vreau să mă gândesc cum se simt fetele. I N C R E D I B I L că la acest nivel se fac așa manevre. Toată seara am fost super nervos și cred că nu doar eu! Felicitări fetelor noastre că au avut puterea sa lupte chiar daca a fost hoție pe față!”, a fost una dintre reacții sau ”Hoții hoții, pentru noi România a câștigat acest Campionat European”.

Cristina Neagu a fost dură cu arbitrele! Ce a spus și antrenorul Florin Pera! ”J ucătoarele mele au câștigat acest meci!”

Dacă vedeta echipei, Cristina Neagu, devenită aseară ș i cel mai bun marcator din istoria Campionatelor Europene la masculin si la feminin, a fost dură la adresa arbitrelor, antrenorul Florin Pera a încercat să fie mai ponderat.

”Vreau să felicit echipa Muntenegrului, dar și să spun că sunt foarte mândru de jucătoarele mele. Au luptat până la final. Pentru mine, jucătoarele mele au câștigat acest meci! E opinia mea, nu vreau să spun prea multe acum pentru că sunt foarte nervos. Asta este viața în sport, încercăm acum să fim concentrați la meciul următor. Nu multe echipe înscriu 34 de goluri contra Muntenegrului, dar am avut problemele în apărare. Asta este situația, trebuie să ne gândim la meciul următor”, a spus Pera la conferința de presă de la finalul partidei.