Cristina Șișcanu, adevărul despre operațiile estetice! Și-a mărit sau nu buzele?

Cristina Șișcanu este prezentă zi de zi pe rețelele de socializare, acolo unde abordeaza diferite subiecte cu fanii ei. Din când în când, când are puțin timp liber, partenera lui Mădălin Ionescu lansează pe Instagram o sesiune de întrebări în care oferă posibilitatea fanilor să îi adreseze întrebări legate de curiozitățile pe care le au.

Cristina Șișcanu a primit foarte multe întrebări. Dacă unele au fost legate de relația sa de cuplu, de afaceri sau de produsele cosmetice pe care le folosește, una dintre fane a întrebat-o despre opreațiile estetice, dacă a apelat sau nu la medicul estetician pentru a-și mări buzele.

Cristina Șișcanu și-a mărit buzele?

Răspunsul Cristinei Șișcanu a venit rapid, făcându-i chiar și o demonstrație fanei care i-a adresat această întrebare, filmându-și buzele fără niciun produs cosmetic aplicat. Se pare că partenera de viață a lui Mădălin Ionescu are buzele naturale și este foarte mulțumită de forma lor fix așa cum sunt. Pentru moment, nu simte nevoia să intervină în vreun fel la nivelul buzelor pentru a-și schimba forma.

„Nu am absolut nimc la buze, nu am intervenit cu absolut nimic, iar în acest moment chiar nu am nici măcar gloss, ruj, nu mi-am dat cu nimic”, a

spus Cristina Șișcanu pe Instagram.

Cristina Șișcanu [Sursa foto: Instagram]

Câte operații estetice are Cristina Șișcanu?

Cristina Șișcanu a fost întotdeauna deschisă și a abordat orice subiect cu fanii ei din mediul online. Întrebată în nenumărate rânduri dacă are sau nu operații estetice, de fiecare dată a oferit același răspuns.

Singurele intervenții pe care Cristina Șișcanu le are la nivelul feței constau în intervenții noninvazive. Partenera de viață a lui Mădălin Ionescu recunoaște că îi este teamă de operațiile estetice pentru că nu știe care va fi rezultatul, dacă îi va plăcea sau nu, motiv pentru care

preferă să nu riște și să regrete pentru decizia luată.

„Îmi este foarte frică de aceste intervenţii. De fapt, de orice intervenţii de natură medicală, sunt foarte fricoasă. Îmi este teamă şi de rezultat, sincer. Recurg la diverse intervenţii faciale noninvazive: un pic de botox, un pic de contouring...Deocamdată atât, nu mă văd făcând paşi spre o intervenţie chirurgicală”, a explicat Cristina Șișcanu. potrivit okmagazine.ro.