Cristina Șișcanu, noapte albă din cauza problemelor de sănătate ale fiicei sale. Prezentatoarea TV nu știe ce se întâmplă cu Petra: „Totul s-a dat peste cap”

Cristina Șișcanu este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite vedete din showbiz-ul românesc. Prezentatoarea TV se poate numi o femeie împlinită, întrucât are o carieră de succes la care a muncit ani la rând, dar și o familie minunată.

Fosta jurnalistă trăiește una dintre cele mai frumoase povești de dragoste alături de soțul ei, Mădălin Ionescu. Cei doi formează o relație de mai bine de 12 ani și au împreună o fiică minunată, pe nume Petra.

Din nefericire, Cristina Șișcanu a trecut prin momente dificile în ultimele zile, întrucât fetița sa are mari probleme de sănătate. Petra are febră mare și pare să nu își revine, în ciuda eforturilor mamei sale.

Fiica Cristinei Șișcanu nu își revine din starea de rău

Cristina Șișcanu este foarte activă pe paginile de socializare, acolo unde este urmărită de un număr impresionant de internauți. Vedeta postează des și își ține fanii la curent cu tot ce se întâmplă în viața sa, indiferent că sunt vești bune sau mai puțin plăcute.

În ultimele zile, prezentatoarea TV le spunea fanilor că nu știe ce să mai facă, întrucât fiica sa se luptă cu o viroză cu care s-a infectat la grădiniță.

Deși nu a dus-o o perioadă lungă de timp, Cristina Șișcanu a considerat că este momentul ca micuța să revină lângă colegii săi. Din nefericire, a fost o decizie neinspirată, întrucât în doar câteva zile, Petra a început să prezinte stări de rău.

Deși credea că își va reveni în scurt timp, starea micuței de sănătate este instabilă, având episoade frecvente de febră mare. Fosta jurnalistă a mărturisit că nu vrea să se plângă în fața urmăritorilor săi, însă o neliniștește faptul că Petra nu își revine, cu toate că au trecut mai

multe zile.

"Aveam multe planuri în dimineața asta, însă totul s-a dat peste cap. Ieri credeam că Petra este spre vindecare. Ce să vezi că azi pe la 4 dimineața a făcut din nou un episod de temperatură ridicată, febră. Să mă ierte mamele care oricum sunt trecute prin diverse situații mult mai dificile decât cele prin care trec eu, dar acum nu că mă plâng, dar m-a surprins pentru că de vineri facem episoade de febră și ieri credeam deja că este spre vindecare și când colo, hop, i s-a ridicat temperatura.

Am mai stat așa o ora și ceva, am vegheat-o și a văzut că tot urcă. Când am văzut că a făcut 38,5 (n. red. febră) am intervenit cu Antitermic, Novocalmin și după am văzut că a început să scadă. Acum nu are. Am stat așa până pe la 8 și în momentul în care am văzut că se duce spre 37, am adormit, nu mai știu nimic”, a transmis Cristina Șișcanu, pe pagina sa de Instagram.

Mai mult decât atât, prezentatoarea TV a mărturisit că tot mai mulți colegi de-ai Petrei se îmbolnăvesc, fapt ce a făcut-o să fie sigură pe faptul că fiica ei s-a infectat la grădiniță. Fosta jurnalistă nu își poate da seama de ce stările de rău continuă să își facă simțită prezența, în condițiile în care fetița ei își revenea destul de repede înainte.

„ Și tot văd că vin mesaje pe grupul de părinți de la grădiniță. Deci de vineri mai mulți copii, colegi de-ai Petrei se luptă cu febra. Deci e clar că a luat un virus de acolo. Nu știu ce fel de virus este, ce viroză... Dar niciodată nu mi s-a întâmplat ca Petra să se lupte cu febra atâtea zile. Adiă să revină episoadele într-o perioadă atât de lungă. Maxim se întâmpla pe parcursul unei zile, iar a doua zi nu mai avea nimic", a mai spus prezentatoarea TV.

Cristina Șișcanu nu s-a putut prezenta la o întâlnire din cauza orelor nedormite

Cristina Șișcanu a mărturisit că a stat toată noaptea lângă Petra pentru a o veghea și a-i monitoriza încontinuu febra. În cele din urmă, când a observat că fiica ei este mai bine s-a pus la somn, dar nu s-a putut trezi când a sunat alarma. Astfel fosta jurnalistă a ratat o întâlnire importantă, însă nu regretă, întrucât s-a putut odihni câteva ore, după o noapte stresantă.

„ Îmi pusesem alarma la 9, nu știu ce s-a întâmplat... nu am auzit-o sau a sunat alarma și am închis-o, nu-mi dau seama și nu-mi amintesc. M-am trezit la 10 și ceva, 10:40, într-o buimăceală incredibilă, telefonul bubuit de mesaje și apeluri pierdute pentru că la 10 trebuia să fiu undeva. Asta este, sunt situații de genul ăsta” a conchis Cristina Șișcanu.

Cristina Șișcanu și familia sa [Sursa foto: Instagram]