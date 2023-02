Fiica Cristinei Șișcanu, probleme de sănătate. Prezentatoarea TV nu știe ce să mai facă: „Se îmbolnăvesc toți și nu mai ieșim din acest cerc vicios”

In articol:

Cristina Șișcanu este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite prezentatoare TV de la noi din țară. Vedeta se poate numi o femeie împlinită atât din punct de vedere profesional, cât și personal. Fosta jurnalistă se bucură de o carieră de succes la care a muncit ani la rând, dar și de o familie minunată pe care a construit-o alături de Mădălin

Petra, fiica Cristinei Șișcanu, bolnavă

Ionescu. Cei doi au împreună o fetiță minunată, pe nume Petra, însă Cristina Șișcanu și-a luat în serios rolul de mămică și pentru Ștefania și Filip, copiii lui Mădălin Ionescu din căsnicie anterioară cu Mihaela Coșerariu. Prezentatoarea TV îi iubește necondiționat și nu face diferențe între ei și Petra.

Cristina Șișcanu este foarte activă pe rețelele de socializare, unde este urmărită de un număr impresionant de internauți. Vedeta postează des și își ține fanii la curent cu tot ce se întâmplă în viața sa. De această dată, vedeta și-a anunțat urmăritorii că fiica sa este foarte bolnavă și nu înțelege de ce părinții își duc în continuare copiii bolnavi la grădiniță.

Prezentatoarea TV nu a mai dus-o pe Petra la grădiniță încă de la serbarea de Crăciun, de teama gripei. În urmă cu 2 săptămâni a decis că e timpul ca fiica ei să se reîntoarcă lângă colegii ei, însă, din nefericire, tot mai mulți s-au îmbolnăvit.

Din păcate, nici fiica fostei jurnaliste nu a scăpat și s-a îmbolnăvit. Cristina Șișcanu a mărturisit că înțelege că unele familii nu au cu cine să își lase copiii acasă, însă tot mai mulți se îmbolnăvesc, iar dacă lucrurile continuă în acest fel, se va crea un cerc vicios din care nimeni nu va ieși.

„ Nu am dus-o pe Petra la grădiniță de la serbarea din decembrie până acum două săptămâni... Am ținut-o acasă cât a fost gripă. A fost perfect sănătoasă. După două săptămâni de mers la grădiniță... s-a întâmplat... și asta pentru că unii părinți își duc copiii bolnavi la grădiniță. Pot să înțeleg că anumite familii nu au cu cine să îi lase acasă, dar așa nu rezolvăm nimic: se îmbolnăvesc toți și nu mai ieșim din acest cerc vicios. De joi dimineață când mai mulți părinți au anunțat că s-au îmbolnăvit copiii lor, am zis că urmăm și noi... Și de vineri a început...”, a povestit Cristina Șișcanu pe rețelele de socializare.

Mădălin Ionescu, un tată model pentru fiica lui, Petra

Mădălin Ionescu îi îndeplinește fiicei sale toate dorințele, astfel că nu se dă înapoi nici de la joacă. Cu puțin timp în urmă, Cristina Șișcanu a postat pe pagina sa de social media mai multe imagini adorabile, în timp ce Petra îl machia și coafa pe tatăl său, semn că relația tată-fiică este una cât se poate de solidă.

„ Primul client al Petrei este tata”, a spus Cristina Șișcanu în mediul online.

„ Bineînțeles”, a spus, resemnat, Mădălin Ionescu.

Cristina Șișcanu și familia sa [Sursa foto: Instagram]