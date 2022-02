Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu, filmați în timp ce-și făceau de cap în dormitor ca doi adolescenți

In articol:

Valentine's Day bate la ușă, așa că vedetele din țara noastră se pregătesc intens pentru a celebra ziua iubirii lor. Nici Mădălin Ionescu și partenera sa de viață, Cristina Șișcanu, nu s-au lăsat mai prejos.

Le-au arătat din nou tuturor fanilor lor cât de mult se iubesc chiar și după atâta timp de când sunt împreună.

Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu în urmă cu aproximatv 9 ani, iar de atunci cei doi se iubesc pe zi ce trece mai mult. Se pare că sarea și piperul încă n-au dispărut dintre cei doi îndrăgostiți. Celebrează luna iubirii așa cum știu mai bine.

Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu, cum sărbătoresc Valentine's Day

Flori, baloane, inimioare, declarații de dragoste și două pahare de șampanie par a fi ingredientele speciale pentru a avea parte de un Valentine's Day ca la carte.

Așa s-au filmat și Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu. Cei doi au trăit momente foarte frumoase în timp ce au filmat un clip special de Valentine's Day. Fericirea se citește pe chipul lor și nu putem să nu remarcam cât de mult se iubesc cei doi chiar și după aproape un deceiu de la căsătorie.

Sunt îmbrăcați în pijamale, iar pe fundal au o piesă de dragoste. Au creat decorul perfect pentru un shooting foto, iar atmosfera a fost una plină de iubire. Mădăln Ionescu a fost cel care a urcat imaginile pe Intagram, în dreptul cărora a scris și două versuri din melodia care rula pe fundal.

Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu [Sursa foto: Instagram]

„Love me, love me...

Say that you love me...”, a postat Mădălin Ionescu pe contul personal de Instagram.

"Ce frumoși sunteți 😍😍să fiți fericiți până la adânci bătrânețe 😍😍🔥alături de copii ❤❤❤", Santeti frumosi, ma bucur pentru fericirea voastra va doresc sanatate In rest le aveti pe toate ❤️❤️❤️❤️", "Ce frumos! Multa fericire va doresc!", sunt cateva din comentariile primite la postare.

Cum a cerut-o în căsătorie Mădălin Ionescu pe Cristina Șișcanu?

De fiecare dată când are ocazia, Cristina Șișcanu își aduce aminte cu mult drag de cum a fost cerută în căsătorie de soțul ei. În cadrul unui interviu mai vechi, fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” a povestit cum a planificat totul soțul ei, Mădălin Ionescu.

„Ieșisem de la duș și aveam doar prosop pe cap, iar Mădălin era gol în dormitor și mă aștepta. A avut şi flori și inelul de logodnă. A avut totul, dar nu a apucat să îşi pună costumul. Am râs datorită sau din cauza ţinutelor lipsă. Am spus 'da', după care a urmat o noapte de amor”, a declarat Cristina Șișcanu.