Mădălin și Crisrtina, într-un mmoment de tandrețe, la plajă

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu au fugit într-o vacanță de 7 zile în Antalya, acolo unde încă se poate face plajă în luna octombrie. Pentru prima dată de când au devenit părinți, cei doi au plecat în concediu fără copii.

Cristina Șișcanu: ”Petra a ”mârâit” dar n-a plâns”



Cristina Șișcanu a recunoscut că a trebuit să-și mintă fiica și să-i spună că, de fapt, pleacă în Turcia ”cu serviciul”. Un truc la care, cu siguranță au apelat mulți părinți pentru a ieși împreună, fie și pentru câteva ore, în oraș.

Cristina Șișcanu promite că intră la dietă, deși nu pare să aibă nevoie

”Petra a rămas cu bunicele, este primul nostru concediu de cuplu de când a apărut Petra. Nu am mai plecat singuri nicăieri pentru o perioadă de 7 zile. La început mi s-a prut foarte mult 7 zile, mă gândeam că 4 zile ar fi fost suficient, dar n-aveam cum să facem asta, nu puteam să venim doar pentru 4 zile, pentru că charterele sunt la 7 zile. Așa că a trebuit să mergem într-o vacanță de 7 zile.

Deși Petra, la început, a fost așa, reticentă, a ”mârâit”, i-am spus că urmează să plecăm, ea știe că am venit la muncă, în Turcia, că am venit să facem niște filmări. Nu știe că am venit în vacanță, vă dați seama, a trebuit să apelăm la acest truc. A fost ”supărățică”, vreo 3 zile înainte de plecare. Îmi amintesc și acum momentul plecării, n-a plâns, dar ”mârâia”, așa...

În prima zi m-a sunat de 100 de ori, cu apel video, să mă vadă, să-mi spună că îi e dor de noi. Însă, a doua zi ne-a sunat de mai puține ori, a treia zi și mai puține ori, după aceea am sunat-o eu și mi-a zis: ”mami, vorbim puțin mai târziu că mă joc cu bunicele”... Bunicele au avut grijă să-i facă program activ, astfel însât să fie prinsă mereu în diverse activități specifice vârstei ai, astfel încât să nu ne simtă lipsa atât de tare”, a povestit Cristina Șișcanu într-un live pe pagina de Facebook.

Cristina Șișcanu promite că intră la dieta după ”cura” cu baclavale

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu, îndrăgostiți ca-n prima zi

Concurenta de la ”Bravo, ai stil!” a recunoscut că în ultima perioadă nu s-a mai îngrijit de silueta ei însă promite că la întoarcerea din vacanța ”all inclusive” se va apuca serios de dietă.

”La câte baclavale am mâncat aici, nu cred că am slăbit. (...) N-am ținut nici o dietă, tocmai, că în ultimele luni nu prea am mâncat corect, am mâncat destul de haotic și intenționez să intru la o dietă după ce mă întorc din vacanță. Am reînceput sportul ați văzut că am mai postat eu de la sală și voi continua”, a mai spus Cristina Șișcanu.