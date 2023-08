Cristina Spătar și-a făcut bagajele, a luat copiii și a plecat, la scurt timp după ce s-a întors din Italia cu Vicențiu Mocanu! Cum a fost surprinsă artista?

In articol:

Cristina Spătar este iubită și apreciată de mulți români, iar de când a intrat pentru prima dată în lumina reflectoarelor, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, cântăreața este foarte activă și pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește cu internauții aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

În prezent, însă, vedeta trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viață, căci tocmai ce s-a căsătorit cu actualul ei soț, Vicențiu Mocanu, îi merge bine pe plan profesional și are și suficient timp pentru a petrece alături de copiii ei.

Așa se face că, artista abia ce s-a întors din vacanța de peste hotare unde a fost cu Vicențiu Mocanu, iar acum a plecat alături de fiica și fiul ei într-o escapadă la Brașov. Bineînțeles că, Cristina Spătar nu putea să nu împărtășească și cu fanii acest moment, motiv pentru care a publicat câteva filmulețe din drumul lor spre destinație, fiind vizibil faptul că se simt extrem de bine împreună.

Contează sau nu pentru Cristina Spătar situația financiară a soțului ei

Recent, în cadrul unui interviu, Cristina Spătar a fost mai sinceră ca niciodată și a dezvăluit dacă pentru ea contează sau nu situația financiară a partenerului său de viață, Vicențiu Mocanu. De asemenea, în același timp, femeia a mai precizat și în ce măsură este importantă siguranța financiară în calitate de soție de milionar.

„Contează foarte mult. Copilașii mei au fost obișnuiți cu un nivel de trai destul de ridicat și nu numai. Cred că oricine și-ar dori să aibă copiii în siguranță, să aibă alături de ei un bărbat responsabil, un om care iubește copiii și care are ce să le ofere, pentru că eu urma să le ofer o educație până la sfârșit, până îi făceam adulți.Atunci, a fost o treabă foarte bine venită faptul că el este un potent om de afaceri. Plus că eu învăț foarte multe de la el și mă ajută în viitoarele mele afaceri. Pentru mine, contează. Nu știu alții cum sunt, dar eu, când mă gândesc la copiii mei, chiar îmi doresc să fie bine. De ce nu? Hai să nu fim ipocriți și să recunoaștem! Da, sunt foarte încântată că am un sprijin în el.”, a dezvăluit Cristina Spătar, pentru Viva.ro .