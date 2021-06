Cristina Stamate, viață incredibilă. Prin ce greutăți a trecut actrița și cum a depășit infidelitatea soțului ei?

Cristina Stamate, o viață de film [Sursa foto: Captură KANAL D] 18:31, iun 16, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

Cristina Stamate a făcut dezvăluiri incredibile, înainte ca ea să moară în urma unui accident vascular cerebral, în anul 2017.

Deși toată viața și-a dedicat-o lumii teatrale și cinematografice, Cristina Stamate a trăit o viață cu multe șuișuri și coborâșuri.

Celebra actriță a teatrului românesc s-a căsătorit “din amabilitate”, după cum a declarat chiar ea. La vârsta de 19 ani, Cristina Stamate s-a măritat din cauza presiunilor venite de la apropiați. “ Mama zicea că de ce nu mă marit, că-i era frica să nu mă batjocorească vreunul, soacra-mea şi-a dat seama că aş fi tare potrivită pentru băiatul ei .” a declarat actrița.

Avort pe masa din sugraferie

Cristina Stamate a mai povestit cum și-a dat seama târziu că este însărcinată și că nu a simțit niciun instinct matern în acel moment al vieții.

“ Am realizat că sunt însărcinată foarte târziu, pentru că nu ştiam nici măcar care este data de la care trebuie să socoteşti. Aveam examenul de diplomă. Aveam planuri de viitor. Nu aveam nici un sentiment că acolo e cineva, e om, nu e om…Nici nu mă întrebam nimic, pentru că era ceva care mă încurca foarte tare. Am început să caut cu disperare un medic. Asta era o incursiune aproape demnă de James Bond, pentru că rezultatul putea fi pedepsirea amândurora. Am găsit un medic a cărui specializare erau operaţiile pe creier. Şi operaţia, ca să zic aşa, s-a întâmplat pe masa din sufragerie, acasă la mama mea. Când s-a sfârşit intervenţia, după ce am fost uşor ameţită de o injecţie, i-a spus mamei mele: „Coană mare, vino încoace să-ţi iei nepotul!”. Atunci nu am luat în seamă foarte tare. Scăpasem de ceea ce mă încurca, dar mi-au rămas în minte cuvintele că primul meu copil era băia t.” a povestit Cristina Stamate pentru o publicație.

Celebra actriță a fost înșelată de soțul ei

Primul ei soț, actorul Dan Ivănescu, cu care a fost căsătorită timp de 11 ani, a înșelat-o pe actriță.

Atunci când Cristina Stamate a aflat că în casa ei, Dan Ivănescu este cu o altă femeie a plecat într-o fugă de la teatru și s-a dus direct în apartamentul conjugal.

“ Eram îmbrăcată într-un costum de clovn, foarte discret, de altfel, în toate culorile. Mi-am pus pardesiul pe deasupra, pentru că aşa cerea anotimpul şi m-am dus acasă. Nu pusese lanţul la uşă, aşa că am deschis foarte simplu cu cheile mele. I-am văzut în aceeaşi încăpere şi am spus „bună seara”. Că nu au făcut infarct pe moment, este fix treaba lor. Pe atunci fumam, am deschis şifonierul şi mi-am luat un pachet de ţigări, de parcă de asta venisem eu acasă, nu că mă stârnise femeia aia. Apoi am plecat înapoi la teatru să joc. Numai eu ştiu cum am jucat actul II. O vreme am trecut peste infidelitate, pentru că am zis că după 11 ani te mai saturi de persoana de lângă tine, dar apoi am pus punct. Scuzele nu ar fi mers la mine. Nu sunt genul .” a declarat actrița despre momentul în care a fost înșelată.

O dragoste neîmpărtășită pentru Ștefan Bănică

După o căsnicie eșuată, Cristina Stamate s-a îndrăgostit de actorul Ștefan Bănică senior. “ Unul dintre primele mele suspine de amor, cred că mă îndrăgostisem într-un fel de Ștefan Bănică Sr. I-am trimis şi o carte poştală la un moment dat. Viaţa a făcut să ne întâlnim şi să jucăm în aceleaşi spectacole şi, într-o zi, i-am mărturisit lui Ştefan .” a povestit actrița.

Actrița a murit la fel cum a și trait, singură

Cristina Stamate consideră că singurătatea își cere plata la un moment dat:” Oho! Se plăteşte greu. Mărunţel. La început ai un orgoliu deşănţat şi nu prea vezi plată, îţi tot spui că poţi s-o duci şi singur. Dar singurătatea te costă: în primul rând absenţa unei vieţi de familie, care poate fi fermecătoare când ai alături un soţ şi copii. Există miracole de genul asta, o magie de care nu mai ai parte, clipe absolut minunate care se nasc atunci când ştii că eşti împreună cu cineva. Dar şi familia, la rândul ei, se plăteşte scump. Feminitatea ta se erodează, că nu poţi să stai şi la oglindă şi la cratiţă şi la scutece. Te faci harcea-parcea, îţi pierzi răbdarea, şarmul şi, în general, şi carieră. Există plată pentru amândouă felurile de viaţă, dar trebuie să fii cinstit cu ţine însuţi, să te gândeşti foarte clar pentru ce eşti făcut, ce fel de plată poţi acceptă. Asta sau cealaltă .”