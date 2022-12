Cristina Vasiu își amintește cu bucurie de sărbătorile din copilărie. Ce își dorește artista de sărbători și unde le va petrece: „Am foarte multe amintiri”

In articol:

Cristina Vasiu este una dintre marile voci ale României. Cântăreața a devenit cunoscută în anul 2013. De atunci, artista a participat la câteva emisiuni de tip concurs în care nu a ezitat niciodată să își pună în valoare talentul.

Sărbătorile din copilăria artistei

Cristina Vasiu își amintește cu drag de această perioadă din copilărie. Cântăreața a dezvăluit că perioada sărbătorilor este pentru ea cea mai emoționantă.

În copilărie vedeta era ajutorul de nădejde în bucătărie al mamei sale, mergea la colindat, după care petrecea Crăciunul alături de familie. Încă de mica, artista îl aștepta cu nerăbdare la geam pe simpaticul bătrânel care aduce daruri copiilor cuminți și pe care orice copil îl așteaptă cu nerăbdare tot anul.

„ Crăciunul pentru mine este cea mai emoționantă perioadă din an! Așa a fost încă de când eram copil și îl așteptam pe Mos Crăciun la geam, și așa este și astăzi, când alături de cei dragi, ne pregătim cu tot ce trebuie pentru a sărbătorii Nașterea Domnului! Am foarte multe amintiri. Crăciunul a avut întotdeauna o semnificație pozitivă în viața mea. În cea mai mare parte, îmi amintesc momentele alături de familia mea, de părinții mei, de bunici, mergeam să colind, eram ajutorul de nadejde al mamei in bucătărie! Nu există Crăciun, fără ca mama să gătească și să pregăteasca cele mai bune preparate, orice am pune pe masa, preparatele ei sunt nelipsite și cele mai poftite ”, a mărturisit artista, potrivit Spynews.

Unde va petrece sărbătorile Cristina Vasiu și ce își dorește

Cristina Vasiu a mărturisit că de Crăciun va fi acasă, la București, alături de familie și de iubitul ei. Revelionul, însă, îl va petrece în Deva, loc unde artista va avea concert în noaptea dintre ani. Vedeta își dorește să aibă familia sănătoasă, iar partenerul de viață al acesteia să îi fie mereu aproape.

„ Sănatate, să am familia sanatoasă, să am persoana iubită aproape și să ne bucurăm de tot ce trăim! Bune sau rele, viața e frumoasă, trebuie să nu ne împotrivim, să acceptam totul ca să curga lin ”, a mai adăugat Cristina Vasiu.