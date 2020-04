Vedeta a mai avut putere să se ridice de pe scaun și să părăsească platoul emisiunii. ”Mi-e rău”, a spus Cristina Șișcanu în timp ce pleca. Ajunsă în culise, Cristinei Șișcanu i s-a adus imediat apă și a mărturisit că se simțea rău de mai mult timp, însă când a fost pusă să vorbească a realizat că nu mai are aer. ”Cred că de la căldură! Îmi era rău, dar am zis că rezist, însă când Ilinca m-a întrebat și a trebuit să vorbesc, am realizat că nu am aer, că nu pot să respir. De la căldură”, a spus Cristina Șișcanu.

Într-un final, vedeta s-a întors în platoul emisiunii, mărturisind că a fost deshidratată și că după ce a băut apă multă se simte mai bine.

Ținuta Cristinei Șișcanu nu a fost apreciată de jurații Bravo ai stil

Pe de altă parte, în cadrul ediției ”Bravo, ai stil! Celebrities” din 1 aprilie, Cristina Șișcanu s-a prezentat cu o ținută care nu a fost pe placul juraților. Cătălin Botezatu, Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu au avut foarte multe de comentat la adresa ei, motiv pentru care entuziasmului Cristinei a scăzut complet.

Maurice: Mergi pe niște variante care ție ți se par safe. Rochie cu ceva, bluză cu ceva, pantaloni cu ceva. Nici nu mai vreau să spun că ar trebui să ieși din zona ta de să vii punk.

Cristina Șișcanu: Parcă ești soțul meu! Așa mi-a zis și el!

Maurice: Teoretic s-ar putea aici vorbi despre o eleganță, practic nu putem vorbi despre asta pentru că pantofii nu au nicio legătură cu ce porți acum. Nu mi se pare că te pune în valoare. Nu-mi place. Se creează o legătură destul de ciudată între pantof și geantă. Îți vine bine animal print, doar că ala un moment dat toate lucrurile decolează în diverse părți.

Raluca Bădulescu: Cristina, eu nu prea te regăsesc pe tine. Știu că ai multe ținute și te-am văzut în viața de zi cu zi de atâtea ori în mult mai multe zone vestimentare. Ai haine foarte mișto, de exemplu, rochia asta este superbă. Îmi place la nebunie, dar ai distrus-o cu accesorizarea.