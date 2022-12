CSM București, revenire de senzație în Liga Campionilor. Reacția impresionantă a Cristinei Neagu: „Sunt foarte fericită și mândră, am luptat și am revenit în meci”

In articol:

CSM București a câștigat meciul jucat pe teren propriu cu echipa maghiară Ferencvaros, scor 30-24 (10-11), duminică, 4 decembrie 2022, în Grupa A din Liga Campionilor la handbal feminin.

CSM București, revenire de senzație în Liga Campionilor

Iată reacția impresionantă a Cristinei Neagu!

CSM București a revenit spectaculos în Liga Campionilor. Echipa a câștigat meciul jucat pe teren propriu cu echipa maghiară Ferencvaros, scor 30-24 (10-11), duminică, 4 decembrie 2022, în Grupa A din Liga Campionilor la handbal feminin. Astfel că, deși prima repriză a aparținut echipei oaspete, care a condus, româncele s-au repoziționat în a doua repriză. Atunci, CSM București a avut o serie remarcabilă de goluri începută în minutul 48, la scorul de 20-21, și încheiată în minutul 58, la scorul de 27-21, câștigând în cele din urmă cu 30-24 meciul cu Ferencvaros.

De departe, cea mai bună de pe teren, cu 13 goluri marcate, a fost Cristina Neagu. Pentru “tigroaice” au mai înscris Elizabeth Omoregie (6 goluri), Crina Pintea (4 goluri), Malin Larsen Aune (2 goluri), Grace Zaadi Deuna (2 goluri), Alexandra Dindiligan (1 gol), Siraba Dembele Pavlovic (1 gol), Ema Alivodic (1 gol).

Victoria româncelor le-a adus locul 2 în grupa A din Liga Campionilor la handbal feminin, potrivit gsp.ro. Aceeași sursă notează că primele două formații merg direct în „sferturile” competiției. În schimb, următoarele patru clasate se califică în „optimi”.

Reacția impresionantă a Cristinei Neagu: „Sunt foarte fericită și mândră, am luptat și am revenit în meci”

CSM București a obținut victoria care a propulsat formația pe locul 2 în grupa A din Liga Campionilor la handbal feminin. Cea mai bună marcatoare a lui CSM București a fost Cristina Neagu, cu 13 reușite. De altfel, la finalul meciului, aceasta s-a arătat impresionată de atmosfera creată de fanii români, dar și de modul în care s-a coordonat echipa:

„Sunt foarte fericită și mândră, am luptat și am revenit în meci. Cred că este o victorie meritată. Vreau să le mulțumesc fanilor, pentru că sala a fost plină astăzi. Cred că și datorită lor am reușit să câștigăm.

S-a văzut puțin și tracul primului meci după o lună și ceva de pauză. Am făcut foarte multe greșeli tehnice în prima repriză. S-a văzut că nu ne-am antrenat foarte mult în ultimul timp. Însă sunt foarte fericită și mândră de echipă.

În repriza a doua, ne-am apărat mult mai bine, am înscris mai ușor goluri. Este o victorie foarte importantă pentru noi. Mi-aș dori să jucăm cu așa sală în fiecare meci aici, la Polivalentă.

Cred că ne-am demonstrat că, atunci când jucăm la un nivel foarte înalt, suntem foarte greu de bătut. Am jucat cu mult calm în atac, inteligent, și asta trebuie să facem și în retur, dacă vrem să câștigăm.

Nu este neapărat un obiectiv pentru mine golul 1000 în Liga Campionilor, dar mi-aș dori să ating această bornă, de ce nu? Încerc să-mi fac datoria pentru echipă, uneori înscriu mai puțin, dar fac alte lucruri bune. Pentru mine, asta e cel mai important, să câștigăm.”, a spus Cristina Neagu, citează digisport.ro.

Surse: gsp.ro, digisport.ro