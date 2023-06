Cu ce probleme grave se confrunta Stephan Pelger?! „Am atacuri de panică, coșmaruri”. Abia în urmă cu un an începuse să-și mai revină din șoc 

In articol:

Stephan Pelger a fost găsit fără suflare în locuința sa. Designerul de modă în vârstă de 43 de ani a decis să își pună capăt zilelor, după ce s-ar fi luptat mai mult timp cu depresia. Astăzi bărbatul a fost găsit spânzurat în casa lui, descoperirea fiind făcută de vecinul său.

În urmă cu un an, Stephan Pelger a povestit, în cadrul emisiunii „În Oglindă” de la Kanal D2, că avea probleme grave și se confrunta cu atacuri de panică și coșmaruri.

Designerul a început să aibă probleme de sănătate după ce a fost victima unui jaf. În emisiunea prezentată de Mihai Ghiță, Stephan Pelger a dezvăluit că și-a tatuat data în care viața sa s-a schimbat, 12 august 2018. Aflându-se la Cannes la acea dată, Stephan a fost jefuit de mafia de pe Coasta de Azur după ce a ieșit dintr-un club și a rămas fără bijuteriile pe care le purta și care valorau în jur de 120 de mii de euro. Designerul povestea acum un an că s-a trezit după 11 ore în portbagajul unei mașini, la 40 de kilometri de locul în care se afla clubul.

„M-a pus psihiatrul să-mi tatuez data de 12.08.2018. Eram la Cannes, era destinația mea favorită de vacanță. M-am pregătit pentru restaurant, purtam bijuterii în valoare de 120 de mii, jumătate erau ale mele personale, jumătate erau împrumutate și mafia de pe Costa de Azur, diverși oameni sunt filați, după răpiți, jefuiți. Povestea a fost foarte ciudată. Am ieșit de pe ușa clubului și țin minte doar că am fost împins, dar 11 ore nu am mai avut memorie. M-am trezit în portbagajul unei mașini, la 40 de kilometri distanță de Cannes, unde am și fost găsit într-un șanț. La 9 dimineață m-a găsit poliția și la 11 noaptea plecasem de la restaurant. Am fost găsit în chiloți, fără bijuterii, fără nimic”, a dezvăluit Stephan Pelger în urmă cu un an, în cadrul emisiunii „În Oglindă”.

Designerul se confrunta cu atacuri de panică și coșmaruri

Abia la un an după ce a fost jefuit, Stephan Pelger începuse să își revină din șoc și a putut vorbi despre ceea ce i s-a întâmplat la Cannes. Totuși, designerul mărturisea anul trecut că se confrunta cu atacuri de panică și coșmaruri, despre care nu credea că vor dispărea vreodată.

„Am atacuri de panică, coșmaruri, mă trezesc că se închide brusc o ușă în spatele meu și tresar, sunt chestii cu care rămâi și probabil că în timp se vor ameliora. De dispărut, nu cred că vor dispărea complet, pentru că ce s-a întâmplat a fost mult prea profund, dar în ziua de astăzi pot vorbi despre acest eveniment”, a mai declarat designerul.