Stephan Pelger, detalii cutremurătoare în ultimul interviu! Designerul a vorbit despre cea mai mare dorință pe care nu a putut să și-o îndeplinească: "Acum se pot face teste"

Vestea că designerul Stephan Pelger s-a stins din viață a îndoliat lumea showbizului. Vedetele și prietenii nu se așteptau la o astfel de tragedie.

În ultimul interviu, designerul a vorbit despre problemele sale cu insomnia și depresia, fiind cunoscut faptul că declarase în repetate rânduri că făcea abuz de medicamente.

Celebrul designer avea o poveste de viață impresionantă și nu sunt mulți cei care știu că fusese adoptat de familia episcopului de la Biserica Neagră. Invitat în trecut la În oglindă, designerul a vorbit despre momentul în care mama sa i-a spus că este înfiat.

Stephan Pelger nu a avut niciodată șansă să își cunoască familia naturală, iar pentru părinții au fost ceai care l-au adoptat și l-au crescut și pe care i-a iubit enorm. Totuși, designerul vedetelor a rămas cu o dorință pe care nu ar fi putut să și-o mai îndeplinească.

Ce spunea Stephan Pelger despre cea mai mare dorință a sa

Unul dintre lucrurile despre care vedeta a vorbit adesea public a fost depresia.

Stephan Pelger nu s-a sfiit să aducă în discuție fecțiunea de care suferea și nici să îi îndemne pe oameni să se trateze.

"Este un subiect tabu să fii depresiv, anxios, alcoolic sau să ai probleme cu tot felul de substanțe. Acum, în cazul meu, este unul foarte clar. Ce s-a întâmplat atunci în Franța m-a marcat foarte tare", mărturisea el, la Teo Show.

Designerul și-ar fi dorit foarte mult să își cunoască familia adevărată, motivul fiind unul cât se poate de obiectiv. Stephan Pelger ar fi vrut să știe informații despre istoricul medical al părinților săi, date în posesia cărora ar fi putut intra doar dacă i-ar fi cunoscut.

"Mi-aș fi dorit să văd dacă am un istoric medical. Mi-aș fi dorit să știu mă lupt cu demența sau cu alte boli, acum vorbind în viitor. Eu nu știu absolut nimic. Acum se pot face teste sau scriau în documentele respective despre problemele părinților, dar eu nu știu nimic", a explicat Stephan Pelger, la Kanal D.

Stephan Pelger, probleme cu insomnia

Celebrul designer a traversat un moment crucial în urmă cu câțiva ani, atunci când a fost răpit și jefuit în Franța. Viața s-a schimbat de atunci, iar anxietatea a fost accentuată. După episodul din Franța, designerul mărturisește că ajunsese să ia chiar și 40 de pastile pe zi, lucru pe care nimeni nu trebuie să îl încerce, având în vedere că pun sănătatea în pericol!

Stephan Pelger a dezvăluit cum a început totul, iar inițial medicul i-a prescris o singură pastilă. "Am ajuns în punctul X, fiind ziua în care a început totul, cu bătaia. Am luat o pastilă pentru anxietate, am fost la medic. Toate aceste lucruri au scăpat de sub control, dar într-o formă foarte nasoală.

Imaginează-ți că un om normal doarme de la un somnifer 8 ore, eu ajunsesem să iau 40 de comprimate pe noapte. A fost o perioadă relativ scurtă, acești 4 ani sunt considerați în medicină o perioadă relativ scurtă pentru un astfel de abuz(...) De la o asemenea doză se poate muri.

Ideea de a vorbit public despre depresie, despre singurătate, despre abandon, eșec, toate chestiile acestea sunt niște lucruri pe care le avem în capul nostru, pe care nu le exteriorizăm", a povestit Stephan Pelger.

Stephan Pelger s-a internat singur la dezintoxicare

Designerul vedetelor a mărturisit, în luna februarie, că s-a internat singur la dezintoxicare, timp de două săptămâni. La acel moment, vedeta mărturisea că are o depresie latentă.

"Acum două săptămâni m-am internat într-o clinică de dezintoxicare(...) După 10 zile aproximativ poți să spui că organismul este curat. În aceste zile se întâmplă meditație, hidratare, luarea legăturii cu tine însuți ca să vezi care este traiectoria pe care vrei să mergi. Nu ai voie cu telefonul acolo.

Eu am făcut publică această chestie și am primit mii de mesaje de felicitare(...) Nu am pierdut prieteni, am câștigat o mulțime de prieteni. Este boala numărul unu a secolului", a mai povestit el.

