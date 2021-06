Cu ce probleme s-a confruntat Adelina Damian la Survivor România. Concurenta a spus abia acum: "Arsurile astea mă omorau..." EXCLUSIV

In articol:

Adelina Damian nu a rezistat până în marea finală, însă a învățat extrem de multe lucruri din experiența Survivor România. Cu toate acestea, Războinica recunoaște că nu a fost un drum atât de ușor pe cât se aștepta. S-a confruntat cu diferite probleme, chiar din primele zile în care a pășit în Republica Domincană.

Având tenul destul de alb, Adelina Damian a fost arsă la propriu de soare. În primele zile adormea cu frisoare și o durea foarte tare pielea, însă a demonstrat că este o luptătoare și a trecut și peste aceste mici obstacole.

"În primele zile adormeam cu frisoane. Îmi era și cald și frig, eram arsă, mă durea pielea. Arsurile astea mă omorau. La început oamenii mă asociau cu Andreea Antonescu și Alexandra Stan, iar chestia asta mă durea, pentru că eu chiar sunt o fire competitivă.

Când am venit în competiție, eu chiar am simțit să mă apropii de toți. Andrei mi-a povestit viața lui, Marius, Maria, apoi mi-am dat seama că nimeni nu mă întreabă de mine. Singura a fost Maria. Și acum o consider un copil, dar mă vedeam pe mine și mi-am dat seama că asta nu e ceva rău. Ar putea uneori să cântărească lucruile, dar ea de la început a spus că a venit și pentru bani. Ea chiar a zis. S-a făcut atâta caz pe seama ei. De ce? E un copil asumat. Are atitudinea unui copil de 15 ani, la 20", ne-a declarat Adelina Damian .

Adelina Damian, despre relația cu Zanni

Pentru WOWbiz.ro, Adelina a făcut primele declarații despre relația pe care a avut-o în competiție cu Faimosul Zanni. Fosta concurentă recunoaște că s-a simțit destul de apropiată de acesta.

"Eu nu am căutat să mă apropii de Zanni. Treaba cu Zanni e foarte simplă. Când am venit, la un joc, a doua zi, i-am zis- Zanni, eu te-am mai urmarit, aici te-ai schimbat foarte mult.

Ești foarte simpatic. De atunci, ne mai permiteam niște glumițe. Apoi ne-am unificat, atunci am simțit să ne aporpiem, mai mult el..Îmi aduc aminte de o seară, am cântat patru ore încontinuu.. Eram doar noi doi, eram lângă echipele noastre. Oamenii se pot simți bine fără să existe ceva între ei", ne-a dezvăluit Adelina Damian.