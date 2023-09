Cu ce probleme se confruntă Cătălin Moroșanu, de când a renunțat să mai intre în ring? Cariera de luptător și-a pus amprenta asupra sănătății sale: „Suport foarte multă durere”

In articol:

Cătălin Moroșanu a decis, în urmă cu mai bine de doi ani, să își încheie cariera de kickboxer și să renunțe la lupte, însă toate loviturile încasate în perioada în care era unul dintre cei mai buni luptători de K1 a lăsat urme adânci asupra sănătății sale.

Cătălin Moroșanu se luptă cu dureri groaznice

Cu ce probleme se confruntă sportivul în prezent?

De când a renunțat să mai lupte, fostul kickboxer se dedică total academiei sportive pe care a înființat-o în București. Totuși, Cătălin Moroșanu nu poate uita perioada sa de glorie, mai ales că aceasta a avut și consecințe asupra sănătății lui. De curând, bărbatul a recunoscut că resimte efectul tuturor loviturilor încasate în cariera sa. Mai mult, Moroșanu a povestit că se confruntă cu dureri aproape insuportabile, însă încearcă să le facă față și să nu se plângă prea mult.

„Normal că te resimți, mă dor toate. Dar noi nu arătăm asta niciodată. Trebuie să fim supereroii ăia pe care toată lumea îi vede pe stradă. În sinea mea, suport foarte multă durere, asta e viața de sportiv, sau cel puțin sport de contact. E foarte greu!”, a declarat Cătălin Moroșanu pentru Cancan.ro.

Moroșanu nu a acceptat să-i fie bodyguard lui Gigi Becali

În urmă cu mulți ani, când abia ce-și făcea debutul în lumea luptătorilor, „Moartea din Carpați” a primit o ofertă impresionantă din partea lui Gigi Becali, aceea de a-i fi gardă de corp latifundiarului.

Totuși, Cătălin Moroșanu a refuzat oferta primită, iar recent a dezvăluit și motivele. Sportivul a mărturisit că viața lui s-ar fi schimbat total dacă ar fi mers pe acel drum și că ar fi avut multe lucruri de pierdut. Tocmai de aceea, fostul kickboxer nu-și regretă alegerea, ba din contră, este foarte mulțumit de cursul pe care l-a avut viața sa.

„Sunt momente în viață când ai de ales autostrada sau cărarea îngustă. Ca să te bucuri cu adevărat de viață și de reușita ta, trebuie să mergi pe calea cea grea, doar atunci poți să simți satisfacția și bucuria. Soția mea, antrenorul, mama, tata, prietenii m-au ținut acolo, au fost foarte importanți în această decizie. A contat și loialitatea față de antrenorul meu. Ar fi trebuit să las totul și să mă duc în altă parte. Contează foarte mult în viață să fii și loial, mai ales ca sportiv. Antrenorul este coechipierul tău, este singura persoană care stă în colț și îți dă sfaturi. Am mers pe această cale. Câteodată este greu să alegi: „Gata, sunt bogat, am casă, am vilă!”. Pe termen scurt poate că ai beneficii, dar pe termen lung sunt sigur că aș fi avut doar de pierdut!”, a mărturisit Cătălin Moroșanu pentru ego.ro.