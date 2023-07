Cu ce se ocupă Sebastian Dobrincu după ce a renunțat la rolul de jurat: „Îmi mănâncă și zilele, și nopțile”

In articol:

Sebastian Dobrincu este un tânăr demn de apreciat, iar la doar 24 de ani are un viitor larg deshis în față. La vârsta de 20 de ani, Sebastian câștiga primul million de euro, după ce a înființat o platformă care a devenit lider pe piața de digital marketing.

Cu ce se ocupă Sebastian Dobrincu după ce a renunțat la televiziune

Antreprenorul a renunțat la emisiunea TV din care a făcut parte câteva sezoane, iar acum a povestit cu ce se ocupă de când a ieșit din lumina reflectoarelor.

După mai multe sezoane în care a fost jurat la o emisiune TV, Sebastian Dobrincu a decis să iasă din lumina reflectoarelor, iar acum se pregătește să pună bazele unei noi companii în domeniul inteligenței artificiale. Tânărul a povestit că viața profesională îi ocupă cea mai mare parte din timp, însă nu simte munca ca fiind o povară, pentru că îi place ceea ce face. Sebastian nu se plânge că nu are timp liber sau vacanțe.

Citește și: Sebastian Dobrincu, contract prenupțial cu Ioana Ignat?! Ce a declarat tânărul: „Este o formalitate”

Citeste si: „Nu mai este fericită într-o relație”. Ce s-a observat la Deea Maxer, după ce a fost criticată că a plecat în vacanță cu iubitul ei, fără copii- kanald.ro

Citeste si: O româncă a fost apostrofată după ce a împărtășit detalii despre vacanța din Thassos. „Mi se pare că dezinformați”- stirileprotv.ro

„Viața mea personală și profesională o să fie cam una și aceeași: foarte ocupată. Am început o companie nouă în domeniul de inteligență artificială, care îmi mănâncă și zilele, și nopțile, așa, din păcate, o să învăț și vara asta, însă mă consolez cu gândul că sunt tânăr și am timp să petrec mai încolo în viață și că acum bat fierul cât e cald. Și nici nu sunt genul foarte petrecăreț, îți spun sincer, îmi place atât de mult munca pe care o fac și după principiul acesta m-am ghidat toată viața să nu simt o zi că muncesc, încât nici nu pot să mă plâng că vai, nu am luat vacanțe, vai, nu am luat o pauză, deci multă muncă vara asta”, a spus antreprenorul, potrivit impact.ro.

Sebastian Dobrincu are un program încărcat

Tânărul antreprenor a povestit că are un stil de viață destul de încărcat și multe responsabilități, dar totuși pune mare preț pe organizare și odihnă. Sebastian nu regretă că și-a sacrificat anii tinereții ca să muncească, pentru că acum culege roadele.

Citeste si: „Eu nu milogesc niciun ban la nimeni. Nu pot să îmi mișc mâinile, nu pot să mă duc la muncă și am doi copii de crescut.” Dana Roba, jignită după ce a cerut bani pentru operații- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 14 iulie 2023. Ce mare sfânt este celebrat vineri- stirilekanald.ro

Citeste si: Mihai Bendeac ascunde un secret puțin cunoscut. Actorul a povestit că se confruntă de mai mulți ani cu o afecțiune gravă: "Am un singur gând ce mă ajută să lupt cu boală asta sinistră"- radioimpuls.ro

Citește și: Sebastian Dobrincu câștiga lunar 4.000 de euro la numai 13 ani. Tânărul milionar nu a avut o copilărie obișnuită: „Îmi puneam ochelari să par mai mare, să nu se prindă”

„Da, nu a fost în van, dar nu știu dacă ar fi un exemplu decât pentru cine vrea să își sacrifice niște ani din viață. Într-adevăr culeg roadele, nu pot să mă vaiet că am muncit degeaba. Dar mai presus de orice mi-a plăcut ceea ce am făcut și nu am simțit vreodată că, vai ce muncesc și nu am timp de mine. Cum arată o zi? Ziua mea începe cu ziua de dinainte, pentru că mă culc foarte târziu, cu ochii în calculator sau cu telefonul la ureche, pe apeluri. Mă trezesc foarte devreme, nu știu cât dorm. Încerc să dorm cât mai mult, pentru că nu dau randament, nu sunt genul care „Mamă, să dorm 3 ore-4 ore că ești productiv!'. Nu, dacă dormi puțin și prost, nu ești nici productiv, nici nu rezolvi nimic, nu împaci pe nimeni! Încerc să mă odihnesc, 5 ore-6 ore, atâta îmi cere corpul natural, nu forțez nimic, mă trezesc natural și după, fiecare zi e diferită. Nu știu, fie am lucruri de terminat, de început taskuri noi, am oameni care așteaptă să coordonăm, să raporteze, să gestionăm următorul plan, e full. E o viață aglomerată', a adăugat aceasta.