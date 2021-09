Cu ce se ocupă una din membrele trupei Asia? Este faimoasă în America pentru asta

trupa A.S.I.A [Sursa foto: Wowbiz] 17:36, sep 20, 2021 Autor: Andrada Bratovianu

A.S.I.A a fost una dintre cele mai mari trupe românești din toate timpurile, care a fost mereu în top în industria muzicală a anilor 2000, hiturile lor răsunând și astăzi la petreceri.

Alexandra Potora, numită și Britney Spears de România, a părăsit trupa la 18 ani și a ales să își continue studiile în America.

Astfel, a început o viață nouă, s-a căsătorit, a renunțat la muzică și și-a dezvoltat alte talente, care, ulterior, au făcut-o celebră.

Alexandra Potora, despre neînțelegerile din trupa A.S.I.A

Deși zvonurile spuneau că Alexandra a părăsit trupa din cauza presiunii colegelor ei, aceasta a explicat cum este de fapt situația. Se pare că, într-adevăr au existat mici neînțelegeri între fete, dar, cu timpul le-au rezolvat și s-au reunit de dragul muzicii.

"Au fost multe momente grele la vremea respectivă. Dar, dacă mă uit în urmă, atribui managementului majoritatea problemelor pe care le-am avut între noi.

Ne cam întorceau una împotriva alteia. Dar fetele și cu mine ne-am reconectat online în ultimii ani și ne înțelegem acum atât de bine! Ne susținem reciproc. Suntem femei în toată regula acum", a povestit fosta membră a trupei A.S.I.A, pentru Fanatik.ro

Alexandra Potora, o celebritate americană

Cu timpul, Alexandra a devenit o femeie de succes, și-a descoperit noi pasiuni și trăiește la maxim "visul american". Acum activează în domeniul afacerilor și a constatat că are o pasiune pentru tot ce înseamnă beauty, fiind fondatoarea unui renumit brand de cosmetice.

Fosta cântăreață mărturisește că și-a descoperit acest talent încă de când era în trupa A.S.I.A,

când trebuia să se machieze singură la concerte.

"Am muncit din greu pentru a construi ceva cu adevărat special și de o valoare și sens semnificativ. Am lucrat în peste 10 industrii verticale diferite, pentru a găsi ce mi-a stârnit cel mai mult interesul și pasiunea. Am avut ”ups and downs”, zile bune, mai puțin bune, dar totul m-a adus aici și a meritat din plin. Astăzi, companiile mele au peste 70 de angajați", mai spune Alexandra Potora.

Cu toate acestea, Alexandra nu spune "nu" în privința întoarcerii la cariera muzicală, însă momentan preferă să se concentreze asupra domeniului frumuseții.

"Singurul mod în care m-aș întoarce este dacă aș avea un control creativ deplin. Industria de frumusețe mă ține destul de ocupată", afirmă fosta membră a trupei A.S.I.A.

Vedeta nu și-a uitat originile și mărturisește că îi este dor de România, iar din cauza afacerilor, în 19 ani a venit acasă doar de două ori.

"Mi-e dor de mirosul de primăvară și mirosul de frezii. Mi-e dor de ghiocei, de fulgii mari cu care am crescut. În California e complet diferit!", a mai declarat pentru sursa citată.