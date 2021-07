Cucu de la Survivor, acuzat de fani că se folosește de Zanni pentru recunoaștere! Cum a răspuns răutăților: "Nu dau nume..."

In articol:

Cucu Gram a fost acuzat de internauți că se folosește de Zanni pentru a-și face publicitate! Iată cum a reacționat fostul concurent de la Survivor România.

Deși a fost nominalizat spre eliminare de Zanni, Cucu nu a ținut rănchiună. Ba chiar mai mult, în ultima perioadă, l-a susținut pe fostul său coleg de echipă.

Însă, internauții nu au avut cuvinte prea frumoase la adresa fostului concurent. L-au tot acuzat pe Cucu că stă cu Zanni doar pentru că este pe val la momentul actual. La scurt timp, vloggerul a venit cu un răspuns pentru răutăcioși.

"Pentru cei care credeți că eu pun Story-uri și stau cu Zanni doar pentru clout( n.r.- recunoaștere), să știți că nu e așa. Zanni știe treaba asta și că îl iubesc, că este fratele meu, așa că hai să nu vă mai aud cu mesaje de genul ăsta. Dacă susții un om, asta nu înseamnă că stai cu el sau pe lângă el doar pentru că e cine e și că acum e pe val. Să lăsam invidia asta, că sunteți câțiva care spuneți asta. Nu dau nume, dar vă știți voi!", a declarat Cucu, pe contul său de Instagram.

Cucu Gram a părăsit Survivor România

Cucu Gram a fost eliminat de la Survivor România, după ce a fost nominalizat de Zanni.

Faimosul recunoaște că nu s-a supărat pe colegul său de echipă pentru alegerea făcută și că pleacă acasă cu inima împăcată. Însă, consideră că ar fi meritat să mai rămână în competiție.

Cucu: Mă bucur că am stat cu acești oameni frumoși timp de o lună. Îmi pare rău că nu am reușit să ajung până spre final. Probabil aveam mai multe șasnse să vin de la început. Atât am rezistat, mă bucur că v-am cunoscut. Îmi pare rău că în punctul ăsta important trebuie să vă părăsesc. Mi-am întrecut limitele. Am reușit să stau timp de o lună ca un boschetar, toți suntem boschetari că stăm în cocioabe. Mă bucur că vor merge la hotel. O să-i susțin pe toți. Îi iubesc pe toți. Cel mai bun să câștige!