Cucu, mesaj neașteptat pentru Elena Marin. Incredibil ce i-a putut spune Faimoasei: "A exagerat..."

În urmă cu doar o seară, Elena Marin a trebuit să părăsească consiliu din cauza unor probleme de sănătate. Însă, anumite persoane nu au luat ca atare această situație a Faimoasei, ci au avut câteva cuvinte de spus.

Cucu a spus recent pe contul său de Instagram că i se pare că fosta lui colegă de echipa a exagerat puțin și că nu înțelege de ce recurge la genul acesta de joculețe.

Însă, cu toate acestea, fostul concurent de la Survivor România o înțelege pe Elena că este mult timp în competiție și că sunt momente în care pur și simplu nu mai poate face față.

"Mi se pare că a exagerat puțin, mi se pare că treaba cu sângele din nas și toate cele.. A fost puțin exagerată și s-a victimizat aiurea pentru că mie mi se pare că e o fată foarte mișto, care aduce puncte echipei, doar că uneori se folosește de anumite lucruri din astea de empatie a publicului, care depășesc puțin limita. Am înțeles treaba că e de atâtea luni, știu că e de atâtea luni și empatizez mult cu oamenii care sunt acolo de atâtea luni. Toată treaba de aseară, de la consiliu, a fost puțin exagerată", a declarat Cucu, pe contul său de Instagram.

Cucu a părăsit Survivor România

Cucu a părăsit Survivor România 2021. Faimosul a fost nominalizat de Zanni, iar în urma votului publicului a fost eliminat.

Artistul a făcut primele declarații despre experiența petrecută în Republica Dominicană.

"O să plec cu totul și cu totul alt om acasă. Una dintre persoane care a reușit să mă repare a fost chiar Sebastian. Eu am venit aici cu sufletul deschis și plec cu el și mai deschis. Apreciez că am și un acoperiș deasupra capului, o să apreciez mâncarea, familia. Faptul că în ultimii ani am fost de doar câteva ori la părinții mei. Primul lucru o să merg la părinții mei, că au o vârstă înaintată, m-au făcut după 40 de ani, apoi o să călătoresc. O să mă uit la colegii mei, sper să câștige Zanni, dar mi se pare pachetul complet. Îndură multă, e asumat, e un om cu coloană vertebrală. Nu o să port ranchiună niciunuia. Vă iubesc și pentru mine sunteți ca o familie", a declarat Cucu.