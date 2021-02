Culiță Sterp de la Survivor, declarații pline de iubire pentru Daniela, viitoarea mămică. Artistul i-a transmis un mesaj emoționant: ”În sufletul meu se întâmplă multe”

In articol:

Culiță Sterp este unul dintre cei mai buni concurenți de la Survivor, din echipa Faimoșilor. Artistul a fost cuprins de emoții puternice, după ce a aflat că în urma meciului de duminică seara, în cazul în care câștigă echipa din care face parte, aceștia vor primi mesaje și fotografii de la prietenii lor.

Culiță Sterp s-a bucurat nespus de mult, iar prima persoană la care s-a gândit este mama copilului lui, Daniela. Artistul se gândește non-stop la viitoare mămică, semn că îi este tare dor de ea.

„La fel ca si colegii mei, chiar mi-as fi dorit să primesc un mesaj de la familia mea, in special de la iubita mea, pentru ca este insarcinata si mai are putin si naste. Eu sunt o fire care se exteriorizeaza foarte greu, nu prea le arăt lor ce simt, dar în sufletul meu se întâmplă multe chestii si mă bucur totusi ca o sa vorbesc cu prietenii mei, macar asa stiu ca si ea e bine, poate o să îmi spună ceva si de ea și de mama mea, de fratii mei, de cei de acasă. Niciodata nu am fost asa motivat, ca acum. Eu cred că o să câștig, sper să câștigăm și noi toți, ca echipă”, este mesajul transmis de Culiță Sterp.

Culiță Sterp

Daniela, iubita lui Culiță Sterp, mesaj emoționant

Daniela Iliescu îl urmărește îndeaproape pe iubitul ei, Culiță Sterp. În timp ce artistul luptă la Survivor, Daniela este alături de el cu sufletul și speră ca lucrurile să meargă bine.

Culiță Sterp din echipa Faimoșilor este unul dintre cei mai buni concurenți, ținând cont de punctele aduse aproape meci de meci.

” Ce să mai zic, când stau și mă uit la el cum face foamea, aducând puncte în fiecare meci. Puțini, foarte puțini sunt oamenii care ar putea să își păstreze calmul în astfel de situații, să mai și zâmbească și să cânte la finalul jocului. De asta te iubesc și eu și o țară întreagă”, este mesajul plin de iubire transmis de Daniela Iliescu, iubita lui Culiță Sterp.