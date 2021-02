Culiță Sterp, disprețuit de Simona Hapciuc la Survivor România. Faimoasa a plătit polițe colegilor înainte de a părăsi jungla Dominicană: „Am luat țeapă. A fost foarte urât!”

In articol:

Simona Hapciuc a părăsit competiția Survivor România 2021, după ce a fost nominalizată de colegii săi. Actrița nu a reușit să câștige publicul de acasă și a primit cele mai puține voturi.

Culiță Sterp, disprețuit de Simona Hapciuc la Survivor România

Înainte de a părăsi jungla Dominicană, Simona Hapciuc nu s-a ferit să arate cine au fost oamenii pe care s-a putut baza pe parcursul competiției Survivor România. Deși este un lucru cunoscut faptul că în echipa Faimoșilor prindeau contur două tabere, gestul făcut de actriță a lăsat să se vadă clar cine nu făcea parte din grupul său.

Echipa Faimosiloe de la Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Citeste si: Logodnicul Faimoasei Elena Marin, șocat de comportamentul lui Zanni! I-a făcut praf pe Alex Velea și Antonia

Simona Hapciuc a plecat din competiție cu resentimente și nu și-a luat rămas bun de la toți colegii. Sebastian Chitoșcă susine că gestul acesteia a fost foarte urât, iar din acest motiv nu regretă că a nominalizat-o.

„Nu-mi pare rău că a plecat Simona, dar nici foarte bine. Consider că putea să plece și altcineva, ideea este că din punctul meu de vedere avea o problema cu genunchiul și ne putea lăsa oricând în minus și să nu ajungem acolo. La final a făcut o fază foarte urâtă. Și-a luat la revedere doar de la bisericuța ei”, spune Faimosul.

Culita Sterp de la Survivor Romania[Sursa foto: Captură KANAL D]

Citeste si: Alin Sălăjean de la Survivor România 2021, adevărul despre legăturile amoroase din echipa Războinicilor: „Unele posibile aventuri...”

Citeste si: Previziuni sumbre ale Babei Vanga. Ce se va întâmpla în curând- bzi.ro

Culiță Sterp a simțit pe pielea lui disprețul Simonei Hapciuc, pentru că atunci când a dorit să se ridice să o îmbrățișeze de rămas bun, aceasta l-a evitat.

Culiță: Pentru mine consiliul de ieri nu a însemnat decât fericire, pentru alți însemnat doar tristețe, îmi pare rău.

Sebastian: Noi chiar aveam o părere de rău că am votat-o, pentru că mai putea rămâne, dar felul cum și-a luat rămas bun de la noi, nu-mi pare rău.

Culiță : M-am ridicat în picioare și am luat țeapă!

Jador de la Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Citeste si: Iubita lui Musty de la Survivor România, despre apropierea dintre Războinic și Mellina: „Se poate întâmpla ceva...”

Jador: Simona e un om răutacios, are ură în suflet și nu-mi plac oamenii care trăiesc cu ură în suflet. Femeia nu o să trăiască cu ura în suflet față de noi, a plecat, te pupăm pa pa, o să trăiască cu ura în suflet față de ea, că am dat-o afară. Toți cei care nu sunt maturi au luat-o personal.

Zanni: Dacă toată lumea spune de veriga slabă, nu înseamnă că dă cu ură. Nu da nimeni cu răutate!

Simona Hapciuc este eliminată din competiția Survivor România

Simona Hapciuc a fost extrem de supărată că a fost eliminată la Survivor România. Ea declara că părăsește competiția din cauza strategiilor făcute de colegii ei. Totuși, Faimoasa se bucura că se întoarce acasă la băiețelul ei, Dimitri.

„Sunt foarte fericită deoarece părăsesc competiția cu capul sus. Ultimul traseu pe care l-am avut l-am câștigat de două ori. Ultimul meci pe care copilul meu îl va vedea la televizor, va ști că mama lui este o câștigătoare. Plec acasă mândră de ce a am făcut în această competiție.

Citeste si: Sebastian Chitoșcă de la Survivor România are o soție superbă! Cum arată femeia care i-a furat mințile în urmă cu șapte ani FOTO

Consider că am dat totul. Din punct de vedere sportiv nu ar trebuie să plec, dar astea au fost jocurile colegilor. Sunt fericită că plec la puiul meu și sunt convinsă că Dumnezeu are planuri mult mai mărețe pentru mine”, spunea concurenta, la ultimul său consiliu din Dominicană.