Culiță Sterp, gest periculos făcut pentru Daniela Iliescu la Survivor România. A încălcat regulamentul. „Mă simt vinovat!”

In articol:

Cele patru luni petrecute în jungla Dominicană de la debutul competiției Survivor România l-au doborât psihic pe Culiță Sterp.

Culiță Sterp, distrus de dorul Danielei Iliescu la Survivor România

Faimosul resimte mai tare ca niciodată lipsa familiei sale după luni de zile de izolare în Dominicană. Culiță Sterp a mărturisit că suferă enorm pentru că nu este alături de viitoarea lui soție în această perioadă.

Citeste si: Daniela Iliescu a reacționat după ce Culiță Sterp a fost căutat de polițiști în jungla dominicană!

Daniela Iliesc u este însărcinată și îi va dărui cântărețului un băiețel. Culiță Sterp spune că se simte vinovat pentru că nu împărtășește această experiență cu iubita lui, iar cu puțin timp în urmă declara că nu știe cât va mai rezista în această competiție.

Culiță Sterp a încălcat regulamentul la Survivor România

Pentru a-și pune ordine în gânduri, Culiță Sterp a vrut să fie singur și a plecat în junglă să mediteze. El s-a îndepărtat prea mult de tabăra Faimoșilor și s-a rătăcit pentru câteva ore, fără ca nimeni să știe ce s-a întâmplat cu el.

Citeste si: Loredanei Chivu i-au „putrezit” fesele! Imagini șocante cu posteriorul siliconat al blondei- bzi.ro

Citeste si: Iubita lui Culiță o face praf pe fosta Faimoasă de la Survivor! ”S-a ajuns prea departe”

Daniel Pavel, prezentatorul emisiunii, anunță consecințe grave pentru abaterea de la regulament, pentru că, prin gestul său, Faimosul și-a pus viața în pericol.

i-a spus Daniel Pavel.

Daniel Pavel, prezentorul Survivor România 2021

Cântărețul recunoaște că a vrut să se gândească în liniște la mama copilului său și nu a realizat că s-a îndepărtat atât de mult de campul echipei roșii. „Am depășit limitele perimetrului, deși nu mi-am dat seama. Am vrut să stau singur. M-am îndepărtat mult, nu e o perioadă bună pentru mine. Nu sunt de patru luni cu viitoarea mea soție.

Citeste si: Mellina de la Survivor România, dezvăluiri neștiute din echipa Războinicilor! Ce s-a întâmplat într-o noapte, cu Musty, în mare?! „M-am...” EXCLUSIV

Mă gândesc la ea în fiecare zi. Mă simt vinovat, am zis să merg să stau singur și am mers prea departe. Nu mai știam drumul să vin înapoi. Am mers în junglă vreo cinci, șase ore. Nu a fost cu intenție. Îmi cer scuze de la dumneavoastră. M-am urcat în copac pentru că nu auzeam marea și încercam să ascult valurile și nu auzeam nimic. Am auzit la un moment dat un motor și am ajuns la mare. A fost urât și ciudat”, a spus Culiță Sterp.

Culiță Sterp, la Survivor România

În edițiile următoare Survivor România, vom afla care este pedeapsa pe care o primește Culiță Sterp pentru că a încălcat regulamentul competiției.