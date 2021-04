Mellina de la Survivor România, dezvăluiri neștiute din echipa Războinicilor! Ce s-a întâmplat într-o noapte, cu Musty, în mare?! „M-am...” EXCLUSIV

In articol:

Mellina a rămas surprinsă când a ieșit din competiția Survivor România și a văzut ce au spus foștii colegi de echipă despre ea, mai ales unii dintre ei, cu care ea credea că a rămas în relații bune. Nu a fost așa, însă.

Mellina de la Survivor România, mesaj pentru fostele colege de echipă

Marilena, Roxana Ghiță și Romina sunt unele dintre persoanele care au făcut-o falsă pe „furnicuța” de la Războinici.

Deși mulți se așteptau să răspundă cu aceeași monedă, Mellina a spus doar că nu se aștepta și le-a rugat pe fete să îi explice de ce o consideră o persoană falsă.

„Nu mă așteptam de la anumite persoane să zică. Eu una am crezut că am relaționat bine cu ele, nu cele mai bune prietene, dar așa am înțeles de la ele. Este o evoluție normală. Eu am rezonat mai bine cu Maria, cu Musty, cu Lucian.

Nu pot să zic că am fost cu Marilena și Roxana cum am fost cu Maria, dar am relaționat ok. Cu Roxana nu am avut niciun conflict. Așa am perceput eu lucrurile. Este într-adevăr o surpriză”, a spus Mellina, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, la Ștafeta Mixtă.

În ceea ce privește afirmația cum că Mellina ar fi o fomistă, aceasta a recunoscut că da, îi era foame, dar a spus cu sinceritate că niciodată nu a luat mâncarea de la gura colegilor ei de echipă, ci din contră, mereu se ducea după mâncare în junglă.( Mellina de la Survivor, la un pas de moarte! ”Tremuram, eram plină de pământ”! Războinica a rămas marcată de accidentul prin care a trecut!)

„N-ați văzut că Jador nu mai apare?! L-am mâncat. Într-adevăr mi-a fost foarte foame. Mi-a fost foame, dar niciodată nu am luat de la nimeni de la gură. Zile întregi mergeam kilometri, să iau melci și aduceam pentru toată echipa. Eram un provider. Mă duceam și aduceam zeci de cocoși în echipă. Îmi era frică la un moment dat că eram foarte slabă și nu știam de unde o să mai slăbesc. Întotdeauna am fost un om care a încercat să fie util grupului”, ne-a mai dezvăluit Mellina de la Survivor România.

Dintre lucrurile mai puțin știute de la Survivor România 2021, Mellina a dezvăluit ce se întâmpla în spatele camerelor și nu va uita niciodată: „Ne-am trezit la 4 dimineața, am aprins foc de tabără și ne-am uitat la un apus de lună. Astea sunt lucrurile pe care vreau să le iau. Sau faptul că m-am dus cu Maria și cu Musty și am înotat în ploaie. Sunt foarte multe amintiri frumoase.”