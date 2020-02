Culiță Sterp se implică în scandalul sexual la momentului și dă de înțeles că este de partea Biancăi. După ce a văzut imaginile compromițătoare cu Bianca întreținând raporturi intime cu fostul ei iubit, Culiță Sterp a scris un mesaj dur pe rețelele de socializare.

Cântărețul de muzică de petrecere a intervenit în scandalul sexual al momentului, după ce a primit mai multe mesaje de la susținătorii lui. Într-un mesaj pe contul lui de Instagram, Culiță a explicat că el nu judecă comportamentul Biancăi și nici restul oamenilor nu ar trebui să o facă.

Culiță Sterp intervine în scandalul sexual al momentului. Mesajul postat pe Instagram care a fost distribuit masiv

Culiță Sterp s-a scandalizat după ce a văzut valul de ură care a izbucnit în mediul online în urma apariției filmelor pentru adulți cu Bianca Comănici în rolul principal. Artistul a postat un mesaj tranșant pe o rețea de socializare. Cu toate că el a menționat că nu îi apărarea concurentei de la Puterea Dragostei, mai mulți fani i-au dat dreptate și au distribuit masiv mesajul.

„Ați înnebunit toți cu Bianca de la Puterea Dragostei cu filămrile alea, am primit foarte multe mesaje. Fraților, fiecare e liber să facă ce vrea cu viața lui, eu o am o singură întrebare pentru fetele care râd de ea: voi nu faceți exact la fel? Exact asta faceți și voi doar că nu sunteți filmate! Nu mai judecați că nu sunteți sfinte niciuna! Nu îi iau apărarea Biancăi, dar cine suntem noi să judecăm? Dumnezu ne judecă pe fiecare!”, a scris Livian la Instastory.

Bianca de la Puterea dragostei, primele declarații după apariția imaginilor compromițătoare: "Nu m-am sinucis, sunt încă aici"

Bianca de la Puterea dragostei a făcut primele declarații după apariția imaginilor compromițătoare.

"Am cearcăne, ochii roșii și toate cele. Vreau să vorbesc cu voi. Au fost trei zile de coșmar, în care viața mi-a fost distrusă. Am crezut că o persoană îmi poate distruge viața, însă sunt încă aici, nu m-am sinucis. Nu am fugit, sunt încă aici, asta datorită vouă. Sunt oameni care au trecut peste, care m-au înțeles și susținut. Vă sunt datoare cu niște explicații. Mulți susțineți că nu sunt persoana pe care ați susținut-o la început. Sunt tot eu. Trebuie să țineți cont de faptul că atunci când am intrat în emisiune aveam doar 19 ani. Cu toți ați observat că nu sunt un copil normal, aici mă refer la faptul că eram un copil maturizat. Greutățile vieții m-au dus în acea stare, la acea gândire. Nu am putut să-mi expun viața în totalitale. În urmă cu 20 de minute am vrut să-mi fac bagajul și să fug. Am vrut să fug cât de departe pot și să nu ies multe zile din casă.

Însă m-am hotărât să citesc mesajele, cele frumoase și cele urâte.

Nu m-am prostituat, nu am câștigat bani din asta. Au fost două săptămâni în acea perioadă, care din punctul de vedere a fostului meu iubit, acele două săptămâni ar fi trebuit să-mi distrugă viața

Au fost șase luni de zile în care toată lumea a spus că nu arăt bine, că sunt slabă, că arăt rău, că nu mă place nimeni. Nimeni nu bea alcool de plăcere, oamenii beau alcool pentru că sunt nefericiți. Eu sunt vinovată pentru ce am făcut. Nu sunt mândră de ce am făcut. Vreau să luați în calcul că eram un copil. Eu aveam 17 ani și el 24 de ani. Și în acea perioadă am vrut să fiu iubită. Dacă acel băiat mă convingea pe mine că e ceea ce-mi place, poate că eram tot acolo. Însă eu sunt aici și am făcut ce mi-am dorit. Să fiu un copil care-și câștigă banii singură.

