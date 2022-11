„O să fim alături de voi” Culiță Sterp, anunț despre concertele din străinătate! Manelistul nu mai ține cont de critici

In articol:

Culiță Sterp, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați cântăreți de la noi din țară, a trecut prin momente cumplite în ultima perioadă. Din cauza accidentului în care a fost implicat săptămâna trecută, celebrul manelist a fost plasat sub control judiciar de către autorități.

Din nefericire pentru vedetă, aceasta presupune, printre altele, și interdicția de a părăsi țara.

Culiță Sterp a contestat miercuri, 23 Noiembrie, măsura din controlul judiciar, deoarece avea contracte de interes profesional în străinătate. Artistul ar fi avut de susținut concerte în mai multe țări, însă, din nefericire, veștile bune nu sunt de partea sa.

Culiță Sterp, despre concertele din străinătate

Într-un videoclip pe pagina sa de Instagram, celebrul cântăreț de muzică lăutărească și-a anunțat fanii că vine cu vești nefericite. După teribilul accident, Culiță Sterp a fost plasat sub control judiciar, ceea ce presupune și interdicția de a părăsi țara. Vedeta, însă, avea de onorat mai multe contracte în străinătate, așa că nu a avut altă opțiune, decât să anuleze momentan toate concertele din afara țării.

„ Bună, dragii mei! Am un anunț foarte important de făcut. Nu o să vorbesc foarte mult, oricum sunt oameni care mă judecă indiferent de ce aș face și orice aș zice. Mi s-a impus măsura controlul judiciar, ceea ce înseamnă că nu voi putea părăsi țara pentru o perioadă de timp. Pentru mine asta este una dintre cele mai mari pedepse, pentru că nu pot să fiu alături de oamenii care mă ascultă din străinătate. Nu o să pot fi prezent la evenimentele care erau programate pe viitor: din Belgia, Germania, din Anglia și din Irlanda. Vă promit că după ce se rezolvă problemele o să revenim pe scenă și o să fim alături de voi. Până atunci, ne vedem la noi în țară, în România”, a transmis Culiță Sterp, pe pagina sa de Instagram.

Culiță Sterp este cercetat penal pentru conducere sub influența substanțelor psihoactive

Se fac noi descoperiri în cazul accidentului de la Cluj-Napoca, în care celebrul cântăreț, Culiță Sterp, este protagonist. Anchetatorii au extins cercetările și pentru conducere sub influența substanțelor psihoactive.

"Ca urmare a cercetărilor derulate de polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Biroul Rutier, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, în baza probatoriului administrat, respectiv a confirmării prezenței substanțelor psihoactive de către instituția abilitată, în cazul conducătorului auto în vârstă de 30 de ani, din județul Hunedoara, a fost dispusă extinderea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive", au transmis reprezentații IPJ Cluj, pentru WOWbiz.ro.

