Culiță Sterp și Daniela Iliescu, prima apariție tv împreună! Revedere emoționantă între cei doi: „Aici e premiul meu Survivor”

Culiță Sterp a ajuns luni, 31 mai, în România! Celebrul cântăreț a fost descalificat din competiția Survivor România 2021, după ce a refuzat să mai intre pe traseu.

Faimosul și-a exprimat dorința de a se întoarce acasă pentur a fi alături de familia lui, însă special alături de iubita lui însărcinată. Daniela Iliescu urmează să aducă pe lume primul copil al cuplului, la începutul acestei veri, mai exact pe 10 iunie.

Pentru prima dată, Culiță Sterp și Daniela Iliescu au apărut împreună la o emisiune televizată. De la Hațeg, cei doi au intervenit video la emisiunea Teo Show, unde au vorbit despre relația lor, cât și despre venirea pe lume a copilului.

„Cea mai grea experiență din viața mea. M-am gândit că nu o să rezist mai mult de 2-3 luni. Când am văzut că mă descurc și că trebuie să mai stau, mă gândeam că sper să ajung când se naște băiatul. Mă gândeam în fiecare zi. în ultima lună nu prea îmi mai stătea gândul la competiție. O visam pe Daniela, mă gândeam în fiecare zi. Dacă nu ești prezent acolo, nu poți să dai randament. Colegii mei empatizau cu mine. Nu mai puteam continua. Aici e premiul meu Survivor, aici în burtă”, a declarat Culiță Sterp, despre plecarea de la Survivor România 2021.

Daniela Iliescu a mărturisit că este foarte fericită și liniștită că iubitul ei s-a întors acasă. Ea a mărturisit că a fost pusă într-o situație în care și-ar fi dorit ca iubitul ei să continue parcursul la Survivor România, însă la fle de mult își dorea să îl aibă lângă ea.

„Inițial am crezut că va dura până la sfârșitul lui mai. În ultimul timp am devenit și eu mai sensibilă. Multă lume mă întreba când o să fie Culiță, că le pare rău pentru mine. Lucrurile astea te afectează. Aș fi vrut să îl văd acolo, dar și lângă mine. Da, vorbeam cu ea de multe ori (n. red. Mama Geta). Îmi spunea să fiu puternică”, a declarat Daniela Iliescu.

Ce sfaturi a primit Daniela Iliescu de la mama Geta

Mama Geta a mărturisit recent că și-ar fi dorit să își vadă fiul cât mai departe în competiția din Republica Dominicană. Culiță Sterp a negat orice zvon că mama lui ar fi supărată pe Daniela Iliescu.

„Mama Geta nu este supărată pe Daniela. Mama mai face unele glume. Și-a dorit foarte mult să ajung până la finală. Este normal. Și oamenii care mă susțin și-ar fi dorit să ajung până în finală. Știu sigur că mergeam până în finală pentru că puteam”, a adăugat Culiță Sterp.

„Ea tot timpul mi-a insuflat că trebuie să fiu puternică pentru că ea a fost. Diferența este că eu n-am avut nimic de ales, cum nici ea nu a putut să aleagă. Dacă ar fi putut să aleagă o variantă mai bună, ar fi făcut-o. L-am lăsat pe el și el a făcut alegerea. Mă bucur că suntem împreună”, a declarat viitoarea mămică.

Cum a decurs revederea dintre Culiță Sterp și Daniela Iliescu, după cinci luni de Survivor România

După ce a ajuns în România, Culiță Sterp a reușit să ajungă alături de iubita lui abia la ora 3 dimineața. Cei doi au fost foarte emoționați de marea revedere. Viitorii părinți s-au simțit exact ca acum 10 ani, când se aflau în perioada liceului.

„Am slăbit 17 kilograme. Doar ieri m-am cântărit prima dată. Am avut 105 când am plecat și am 88 de kilograme. Am ajuns dimineața pe la 3, dar m-au așteptat toți. Am fost foarte bucuros”, a mărturisit Faimosul.

„Nu îmi venea să îi mai dau drumul. Eu tot îi spun de azi noapte că îl văd ca în liceu. Era mai slăbuț, ca acum 10 ani”, a remarcat Daniela Iliescu.

„Aveam niște emoții ca atunci când eram în liceu și voiam să îi zic ceva, ce îmi place de ea”, a adăugat artistul.